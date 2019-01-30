Ирландский тупик 2 Евгений Пудовкин, РБК

30.01.2019, 21:01

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Тереза Мэй

фото: dpa

Cможет ли Мэй заново договориться с Брюсселем.

В ЕС отрицательно отреагировали на планы Лондона пересмотреть соглашение о выходе из союза. Терезе Мэй придется заново внести в парламент уже отвергнутое соглашение, что может привести к ее отставке, говорят эксперты.

Почему Евросоюз отклонил идею нового соглашения

Соглашение об условиях Brexit, достигнутое в конце прошлого года Брюсселем и Лондоном, не подлежит пересмотру, заявил 30 января официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво. Об этом же заявили представители правительства Германии, Швеции, Австрии. Эти декларации стали ответом на намерение британского премьер-министра добиться пересмотра договора о выходе королевства из Евросоюза, который должен состояться 29 марта.

Как известно, британский парламент не поддержал согласованный Брюсселем и Лондоном в ноябре прошлого года 585-страничный документ. Против ратификации проголосовали 432 депутата, за — 202, что стало крупнейшим поражением британского правительства в истории.

Во вторник, 29 января, Мэй заявила, что продолжит «бороться за интересы Британии» и анонсировала намерение пересмотреть договор таким образом, чтобы сделать его приемлемым для большинства депутатов. В частности, речь идет о поиске альтернативы так называемому механизму backstop, призванному сохранить прозрачность границы между Ирландией (член ЕС) и Северной Ирландией (часть Соединенного королевства). В пользу поиска нового решения во вторник выступили 317 депутатов палаты общин, против — 301.

Что такое механизм backstop

Сейчас граница между Ирландией и Северной Ирландией практически прозрачна, на ней отсутствуют физические барьеры и пункты проверки товаров, так как обе территории находятся в ЕС и подчиняются единым правилам. Выход Великобритании из ЕС приведет к тому, что поступающие через эту границу товары должны будут облагаться пошлинами и проверяться. Однако, указывают политики из Ирландии, появление новой инфраструктуры противоречит Белфастскому соглашению 1998 года об урегулировании конфликта в Северной Ирландии.

В ноябре Лондон и Брюссель договорились, что если до 31 декабря 2020 года (конец переходного периода) Британия и ЕС не смогут достичь соглашения, который позволит избежать появления физической границы между двумя Ирландиями, будет запущен механизм backstop. Он предполагает, что граница останется прозрачной, но для этого Северной Ирландии придется следовать регламентам Европейского единого рынка (ЕЕС).

Может ли Британия выйти без сделки

Парламент считает недопустимым выход Великобритании из ЕС вообще без какого-либо соглашения. Во вторник большинство депутатов проголосовали за декларирующую этот принцип поправку. Однако результат голосования является символическим и не имеет юридической силы, пишет The Financial Times. Британские власти все еще сохраняют за собой возможность выйти из ЕС без соглашения, сказал в интервью Би-би-си министр по делам Brexit Стивен Баркли. Brexit без соглашения приведет к повышению издержек для британских компаний и частный сектор очень обеспокоен растущей вероятностью такого сценария, заявила генеральный директор Конфедерации британской промышленности (CBI) Кэролин Фейрберн.

О чем не могут договориться Британия и Евросоюз

Согласно достигнутым в ноябре 2018 года договоренностям, Британия до конца 2020 года останется частью Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка (ЕЕС). В течение этого переходного периода Лондон и Брюссель должны будут договориться об итоговых параметрах сотрудничества. Их контуры были обозначены в 26-страничной политической декларации о намерениях, согласованной Британией и ЕС в ноябре прошлого года. В ней утверждается, что после Brexit Британия должна получить возможность вести независимую от ЕС торговую политику и самостоятельно определять правила на въезд и работу граждан ЕС на своей территории. Также Британия сможет добиться большей степени регуляторной автономии от ЕС в юридической сфере и сфере бизнеса. Но в отличие от соглашения о выходе Британии из ЕС, положения политической декларации не имеют юридической силы.

В настоящее время противоречия касаются двух вопросов — пересмотра ноябрьского соглашения о выходе Британии из ЕС в целом и проблемы ирландской границы в частности. В Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что не намерены пересматривать положения ноябрьского договора. Хотя председатель Евросовета Дональд Туск согласен вести с Мэй дополнительные переговоры по поводу текста политической декларации.

По поводу механизма backstop 30 января министр по делам Brexit Стивен Баркли заявил, что в Лондоне рассматривают несколько вариантов, как скорректировать правила backstop. Например, он предложил ограничить сроки действия механизма, изменить условия выхода из него или оставить границу прозрачной с помощью современных технологий проверки грузов. В ЕС же говорят, что вообще не намерены пересматривать условия backstop, так как он является необходимой гарантией, что Ирландия и Северная Ирландия не будут иметь жесткой границы при любых обстоятельствах. Брюссель, однако, подчеркивает, что backstop — лишь страховочный вариант на случай провала переговоров, и в Брюсселе не рассчитывают, что он будет действовать постоянно.

Критики механизма backstop среди консерваторов надеются, что смогут пригрозить ЕС возможностью выйти из союза без сделки и таким образом склонить его к компромиссу, отметил старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт. Однако такая тактика вряд ли принесет плоды, считает он. «Многие говорят, что ирландскую границу можно оставить прозрачной благодаря использованию новых технологий для проверок грузов, — сказал он. — Но что, если с внедрением этих технологий возникнут трудности? Страховочный вариант все равно необходим». Brexit без backstop — это для Брюсселя покупка кота в мешке, поэтому там вряд ли согласятся отказываться от этого механизма, согласился доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

Насколько вероятна отставка Мэй

Если переговоры о backstop провалятся, Мэй останется надеяться, что депутаты одобрят ее ноябрьское соглашение с ЕС со второго раза из-за опасений Brexit без сделки, сказал Гарнетт. В противном случае премьер, скорее всего, будет вынуждена подать в отставку, а ее преемник запросит у ЕС продление сроков переговоров, считает эксперт.

Если соглашение Мэй повторно провалится в палате общин, это будет означать недееспособность не только премьер-министра, но и всего нынешнего состава парламента, который так и не смог достичь компромисса в отношении Brexit, полагает Тэвдой-Бурмули. Поэтому ЕС имеет смысл соглашаться на продление переговоров с Лондоном только в случае, если британцы будут готовы провести новые парламентские выборы, по итогам которых новое правительство сможет более четко обозначить свои приоритеты, добавил эксперт.

Евгений Пудовкин, РБК