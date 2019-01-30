ДТП в Гродно: россиянин на Bentley не уступил дорогу микроавтобусу 6 30.01.2019, 21:10

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Фото: newrodno.by

Водитель считал, что он едет по главной дороге.

Во вторник, 29 января, в областном центре произошло ДТП с участием гражданина России, сообщают о происшествии в Госавтоинспекции Гродненской области.

Днем около 13.00 часов водитель-россиянин стал виновником аварии на улице Подкрыжацкая в Гродно. Мужчина на черном «Бентли» ехал в сторону улицы Тавлая, но на перекрестке по какой-то причине буквально проигнорировал знак «Уступи дорогу». В итоге иномарка врезалась в белый микроавтобус «Мерседес». К счастью, в данном ДТП нет пострадавших людей.

Прибывшим гаишникам гость из России признался, что не заметил предупреждающих знаков, ехал в полной уверенности, что движется «по главной». Мужчина сетовал, мол, авария случилась на ровном месте.

Нарушителю выписали штраф, который все-таки будет в разы меньше, чем та сумма, которую он заплатит за ремонт своего «Бентли».