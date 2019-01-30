Парламент Эстонии разрешил жениться и разводиться по видеосвязи с нотариусом 1 30.01.2019, 21:15

фото с сайта dnews.dn.ua

За документ проголосовали 76 депутатов парламента из 101.

Эстонский парламент утвердил поправки в закон, который разрешает совершать определенные виды нотариальных действий без физического присутствия клиента, используя видео-мост, передает nv.ua.

За документ проголосовали 76 депутатов парламента из 101. Против и воздержавшихся не было, два депутата не приняли участия в голосовании.

В законодательство вводится новый вид нотариального удостоверения: видео-мост между нотариусом и клиентом. Клиенту больше не нужно будет физически встречаться с нотариусом.

Благодаря видео-мосту будет возможность подавать заявления о вступлении в брак или его расторжении, вступлении в наследство или отказе от него, отчуждении доли участия в товариществе с ограниченной ответственностью, заверять доверенности, связанные с передачей имущества в залог и т.п.

Для дистанционного заверения Нотариальной палатой разработана специальная программа. Войти в нее можно с помощью идентификационной ID-карты, электронного удостоверения личности или электронного удостоверения личности электронного резидента.

Нотариально заверить сделку по видео-мосту можно будет только в помещениях эстонских дипломатических представительств. На период тестирования выделено три диппредставительства: в Хельсинки, Нью-Дели и Стокгольме.

В новой форме нотариального делопроизводства могут быть заинтересованы электронные резиденты и проживающие за рубежом граждане Эстонии. В 2016 году их насчитывалось 130 тысяч человек.

Обновленный закон вступит в силу с 1 февраля 2020 года.