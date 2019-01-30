Болтон: Золото и нефть, которыми торгует Мадуро, украдены у народа страны 2 30.01.2019, 21:32

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Джон Болтон

Помощник президента США по национальной безопасности предостерег банкиров и трейдеров от сделок с Венесуэлой.

Банкирам, брокерам, трейдерам, посредникам и бизнесменам не стоит проводить операции с венесуэльскими товарами, золотом или нефтью, написал в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Не торгуйте золотом, нефтью или другими венесуэльскими товарами, которые мафия Мадуро крадет у народа Венесуэлы. Мы готовы принимать новые шаги (по ситуации в этой стране. — Прим.)», — написал он.

Президент США Дональд Трамп ранее в среду посоветовал гражданам США воздержаться от поездок в латиноамериканскую страну. Он поддерживает провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.