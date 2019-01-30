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В США пришли аномальные морозы

  • 30.01.2019, 22:02
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Фото: interfax.by

В некоторых районах страны температура может опуститься до -53 градусов Цельсия.

В США метеорологи предупредили об аномальных морозах. В некоторых районах страны температура может опуститься до -53 градусов Цельсия. Сообщается о шести погибших, передает «Радио Свобода».

Причиной сильнейшего похолодания стал морозный воздух, пришедший с Северного полюса.

В штатах, которые столкнутся с арктическим холодом, проживает более 55 миллионов человек. Жильё большинства из них не предусмотрено для проживания в таких погодных условиях. По словам синоптиков, сильное обморожение можно получить всего за 10 минут нахождения на воздухе.

Чрезвычайное положение введено в штатах Среднего Запада - Висконсине, Мичигане и Иллинойсе, а также в южных штатах – Алабаме и Миссисипи. Там также ожидаются сильные снегопады.

По всей стране отменено более тысячи внутренних авиарейсов. В некоторых городах открылись временные пункты обогрева для бездомных.

Метеорологи связывают резкое похолодание с внезапным потеплением на Северном полюсе. Оно вызвано тёплым фронтом из Марокко. Из-за этого массы холодного воздуха переместились к югу. По мнению учёных, в результате глобального потепления зимы на планете могут стать более суровыми.


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