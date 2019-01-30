Видеофакт: Как белорусы усовершенствовали Fiat Ducato для перевозки сигарет в Польшу
- 30.01.2019, 22:21
При погоне авто белорусских контрабандистов выбрасывает на дорогу шипы.
Польские пограничники обнаружили на обочине дороги подозрительный Fiat Ducato. При проверке автомобиля выяснилось, что его грузовое пространство до краев заполнено сигаретами с белорусскими акцизными марками, сообщает Подлясская погранслужба. Также выяснилось, что номерные знаки являлись поддельными, а автомобиль оборудован специальными средствами ухода от погони, передает «Онлайнер».
«В ходе обыска в машине были обнаружены оригинальные номерные знаки и еще одна подделка, — говорится в сообщении. — Также оказалось, что контрабандисты подготовили машину на случай погони и поместили в нее шипы в специально сконструированных укрытиях, которые активировались кнопками у руля».
Всего в автомобиле нашли более 115 тысяч пачек сигарет оценочной стоимостью почти 1,7 млн злотых (около $450 тысяч). Поиски водителя продолжаются.