Видеофакт: Как белорусы усовершенствовали Fiat Ducato для перевозки сигарет в Польшу 30.01.2019, 22:21

скриншот из видео

При погоне авто белорусских контрабандистов выбрасывает на дорогу шипы.

Польские пограничники обнаружили на обочине дороги подозрительный Fiat Ducato. При проверке автомобиля выяснилось, что его грузовое пространство до краев заполнено сигаретами с белорусскими акцизными марками, сообщает Подлясская погранслужба. Также выяснилось, что номерные знаки являлись поддельными, а автомобиль оборудован специальными средствами ухода от погони, передает «Онлайнер».

«В ходе обыска в машине были обнаружены оригинальные номерные знаки и еще одна подделка, — говорится в сообщении. — Также оказалось, что контрабандисты подготовили машину на случай погони и поместили в нее шипы в специально сконструированных укрытиях, которые активировались кнопками у руля».

Всего в автомобиле нашли более 115 тысяч пачек сигарет оценочной стоимостью почти 1,7 млн злотых (около $450 тысяч). Поиски водителя продолжаются.