Обвиняемый в двух убийствах член Совфеда РФ потребовал переводчика с русского 3 30.01.2019, 22:37

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Рауф Арашуков

фото с сайта ria.ru

Рауфа Арашукова задержали в Москве прямо на заседании Совета Федерации РФ.

Следственный комитет РФ предъявил обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ члену верхней палаты парламента страны Рауфу Арашукову, задержанному утром 30 января. Его подозревают в двух убийствах, организации преступного сообщества и в давлении на свидетеля. Басманный суд Москвы арестовал члена Совета Федерации от Карачаево-Черкессии до 30 марта.

Его отцу Раулю Арашукову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он связан с хищением природного газа у компании "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей.

"У меня эмоции через край, – поделилась с корреспондентом "Кавказ.Реалии" сестра одного убитого – лидера черкесского молодёжного движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова Алла. – Девять лет никто нас не слышал и не видел, мы стучались в закрытые двери. А сегодня нас услышал Всевышний. Надеюсь, что каждый получит по заслугам, и теперь все будет нормально. Девять лет даже деревья кричали о том, что происходит в нашей республике, что такого человека как мой брат нельзя было убивать. Но правда оказалась на нашей стороне".

Руслан, брат еще одного убитого – кандидата на пост президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, рассказал "Кавказ.Реалии", что за день ему позвонили с поздравлениями 56 раз. "Я рад, я так рад, – не может остановиться Руслан. – В конце концов мы добились этого. Сейчас весь Адыгейский район радуется. А до этого никто не верил. Когда сказали, что и отца посадили – для меня это вообще двойной праздник. Они заслуживают самого сурового наказания. Моя сестра сегодня плакала от радости".

Инкриминируемые сенатору убийства относятся к 2010 году. Задержанный тогда киллер назвал имя заказчика и сумму, за которую он согласился убрать Жукова – миллион рублей. Родственники погибших также были уверены, что именно Арашуков-младший "заказал" их близких.

По мнению местных правозащитников, расследование громких убийств затягивалось из-за мощных связей Арашуковых в СУ СКР по Карачаево-Черкесии. Как только дело передали на федеральный уровень, оно сдвинулось с мертвой точки.

Побежал вверх по лестнице

Члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в Москве в среду, 30 января, прямо на заседании Совета Федерации. На задержании присутствовали генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

РБК, ссылаясь на неназванного очевидца, описывает происходившее так:

Заседание было объявлено закрытым (из-за чего была отключена трансляция для прессы). В зал вошли Чайка и Бастрыкин, который прочел постановление о снятии неприкосновенности с Арашукова. "Арашуков побежал вверх по лестнице зала заседаний, но Валентина Матвиенко (председатель СФ РФ. – Прим.) "ледяным голосом" посоветовала ему не сопротивляться". Чайка огласил список обвинений, среди которых упоминались заказные убийства и дестабилизация обстановки в Карачаево-Черкесии путем призыва к свержению власти, затем все члены СФ за исключением одного воздержавшегося проголосовали за снятие неприкосновенности с Арашукова, и его вывели из зала сотрудники правоохранительных органов.

Арашуков – член "Единой России", в партии объявили о приостановке его членства. После задержания Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком, и потребовал переводчика, сообщает СКР.

В сентябре 2018 года обвиняемый в убийстве лидера черкесского молодёжного движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова назвал Рауфа Арашукова заказчиком преступления. Убийство было совершено в 2010 году.

По данным РБК, в 2012 и 2017 годах два человека назвали Арашукова заказчиком другого убийства, также совершённого в 2010 году. Тогда кандидата на пост президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова избили бейсбольной битой и застрелили.

В октябре прошлого года сообщалось, что Арашуков вместе со своими охранниками избил в центре Черкесска местного депутата Руслана Карданова. Последний имеет статус свидетеля в деле об убийстве Шебзухова.

"Дагестанский сценарий"

Главный редактор издания "Кавказский узел" Григорий Шведов полагает, что арест Рауля и Рауфа Арашуковых – серьезный сигнал не только для главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, но и для лидеров других северокавказских республик:

– Я полагаю, что основная причина ареста сенатора Рауфа Арашукова – вовсе не убийства, в которых его обвиняют. Всё это связано со скандалом в газовой сфере и с попыткой навести в ней порядок. В этой сфере творится чудовищный бардак, и в частности надо обратить внимание на задержания, которые происходили в декабре 2018 года в Дагестане. Развивается процесс задержания людей, которые могут быть причастны к хищениям в газовой сфере, и я думаю, что этот процесс просто вышел на уровень всего региона.

Вспомним также, что в Чечне обострился вопрос платежей за газ. Рамзан Кадыров выступил с предложением о списании долгов, которые стали резонансными для всей страны в целом.

– Следственный комитет обвиняет старшего Арашукова в хищении природного газа у компании "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей. Цифры впечатляющие. Насколько они реалистичны, на ваш взгляд, в масштабах Карачаево-Черкесии?

– Я думаю, речь идет не об одном субъекте, а в целом о регионе – о Северном Кавказе. Полагаю, что масштабы хищений могут быть и большими. Вопрос, как оценивать. 30 миллиардов рублей – это сумма. Сколько похитили газа, оценить чрезвычайно сложно. По какой цене вы этот газ считаете, от этого будет зависеть сумма. К тому же хищения, по всей видимости, происходили многие годы. На мой взгляд, речь может идти о 10, если не о 15 годах. Просто на эти хищения, мягко говоря, закрывали глаза. А говоря откровенно, их просто крышевали.

– Как, на ваш взгляд, будет складываться судьба главы Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова на фоне этих скандалов?

– Всё зависит от того, будет ли "дагестанский сценарий" принят как основной для всего Северного Кавказа. Если возобладает мнение, что это эффективная модель и нужно продолжать задерживать чиновников и назначать неместных, в этом случае будут сложности и у Темрезова, и у глав других регионов. Но, возможно, этот подход не возобладает.

– Получается, арест Арашуковых – сигнал для всего Северного Кавказа?

– В первую очередь для глав республик это чрезвычайно мощный сигнал. Им нужно обратить внимание на то, что "модель Васильева" может быть применена и для их регионов. (Владимир Васильев фактически возглавил Дагестан в октябре 2017 года. В январе 2018 года в республике началась антикоррупционная кампания, в ходе которой были задержаны многие чиновники. – Прим. РС). Я не готов сказать, что модель одобрена, но она явно тестируется. Посмотрим, кого назначат на места тех, кто был задержан.

– Можно ли говорить о семействе Арашуковых как о клане, который держит всё под контролем в Карачаево-Черкесии?

– У них очень существенное влияние. Вся эта история связана далеко не с отдельными именами, кланами, надо смотреть на ситуацию шире. Мы наблюдаем не чистку по отношению к отдельной республике. Всё происходящее связано с газовым скандалом на Северном Кавказе, – полагает Григорий Шведов.