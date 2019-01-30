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Глава Европейского совета: ЕС не будет пересматривать соглашение об условиях Brexit

  • 30.01.2019, 22:57
Дональд Туск
Фото: PAP

Туск и Мэй в телефонном разговоре обсудили Brexit.

Европейский союз не будет пересматривать достигнутое 25 ноября Брюсселем и Лондоном соглашение об условиях выхода Британии из состава ЕС. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на сообщение главы Европейского совета Дональда Туска, опубликованное в Twitter.

"Мое послание премьер-министру Терезе Мэй ясно: позиция ЕС понятна и последовательна. Соглашение о выходе не подлежит пересмотру", - отметил он.


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