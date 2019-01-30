Каждому свое 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

30.01.2019, 23:10

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фото с сайта prostoinvesticii.com

Там, где не штурмуют картонный рейхстаг.

Немного новостей "загнивающей Европы":

- Премьер-министр Греции Алексис Ципрас подписал закон, о повышении с 1 февраля минимальной зарплаты в стране с 586 до 650 евро (на 11%). В пересчете на российский рубль, житель "нищей Греции" гарантированно будет получать, как минимум почти 50 000, в "процветающей путинской РФ" такая зарплата считается пределом мечтаний.

Напомним, минимальная зарплата в РФ= 11 280.

- В "пребывающей в упадке Италии" разом приняты 2 социальные нормы, одна из которых снижает пенсионный возраст с 67 до 62 (думаем, можно не напоминать, что с пенсионным возрастом сделали у нас), а вторая и вовсе вводит институт "дохода от гражданства" (никакой взрослый гражданин, не важно, работающий, на пенсии или на пособии, не будет получать менее €780 в месяц, что равняется 58 000 рублей).

Зато у нас парады музейных танков, регулярные взятия картонных рейхстагов, нарисованные в paint ракеты и друг Путина-Мадуро, которого нужно срочно спасать в Венесуэле. Что говорится, "каждому своё".

Телеграм-канал «Запретное мнение»