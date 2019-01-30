Белковский: Если с Мадуро что-то случится, РФ придется переориентировать маршруты поставок кокаина 4 30.01.2019, 23:24

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Станислав Белковский

Поддерживающая диктатора Венесуэлы армия рассматривается многими как филиал влиятельного наркокартеля «Солнце».

Венесуэла важна для России не только как объект инвестиций в нефтяную отрасль, но и как важная территория для транзита наркотиков. Такое мнение 30 января высказал российский политолог и политтехнолог Станислав Белковский в эфире "Эха Москвы".

"Мост Венесуэла – Куба – Советский Союз, назовем это так, условно... Чтобы заниматься качественным транзитом наркотиков, надо иметь в своем распоряжении государство... Нужно иметь армию, собственные авиаслужбы и спецслужбы, которые досматривают только те самолеты, которые надо. А не надо – не досматривают. Которые обеспечивают правильные воздушные коридоры, чтобы эти самолеты не посадили принудительно где-нибудь не на той территории", – пояснил он.

Политолог добавил, что Аргентина оказалась ненадежной страной для транзита кокаина в Россию.

"Нужны абсолютно дружественные режимы, желательно левого толка, такие как в Венесуэле и на Кубе. Поэтому за них надо держаться. Если с Мадуро что-то случится, то придется переориентировать огромные поставки кокаина, тем более за их безопасность отвечает венесуэльская армия, рассматриваемая многими как филиал картеля "Солнце", есть такой важный наркокартель", – подчеркнул Белковский.

По словам политолога, курирует доставку кокаина в Венесуэле "политик номер два" Диосдадо Кабельо, который в процессе торгов может заменить Мадуро в качестве компромиссной фигуры, после чего будут назначены досрочные выборы.

"Россия должна за него крепко держаться, потому что построить альтернативный канал транзита [кокаина] – это достаточно сложно", – подытожил он.