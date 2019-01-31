Почему взбунтовались гомельские предприниматели 6 31.01.2019, 8:24

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Белорусские законы работают против частного бизнеса.

Гомельские предприниматели усмотрели потребительский экстремизм в деятельности защитников прав потребителей. По их мнению, вместо общественной деятельности организация занимается прибыльным бизнесом, сообщает «Белсат».

В торговом центре «Секрет» предприниматели собирают подписи в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Предприниматели жалуются на методы работы общественного объединения «Защита прав потребителей» и просят проверить его деятельность.

«Обращается покупатель к нам с просьбой составить претензию, представлять свои интересы в суде с кофточкой за 20 рублей. В итоге они выставляют счет для продавца до 2 тысяч долларов », - говорит Наталья Дасько, Совет предпринимателей ТЦ «Секрет».

Гомельское областное общественное объединение «Защита прав потребителей» представляет интересы недовольных покупателей и потребителей в суде. Если они выиграют дело, то предприниматель должен выплатить клиенту деньги за товар или услугу, а организации - компенсацию всех расходов. Говорит Лариса Сотникова, предприниматель:

«А в данном случае Общество защиты прав потребителей может написать сумму и в 600, и в 800 рублей, так как потребитель не платит, а эти деньги взимают за счет проигравшей стороны ».

Журналисты дозвонились до члена правления «Защиты прав потребителей» Елены Недельской. Давать официальный комментарий по поводу ситуации вокруг объединения она отказалась. Отметив, что законодательство не регулирует формирования цен на их услуги, а значит, они вольны делать это по-своему.

«Хотим лично обратиться к Министерству антимонопольного регулирования республики Беларусь с просьбой, чтобы они подготовили инструкции по расчету затрат этих организаций, чтобы у них были конкретные цифры», - комментирует Наталья Дасько, Совет предпринимателей ТЦ «Секрет».

Через апелляции в суде предприниматели не раз доказывали, что не все претензии имели обоснование. Первоначальный иск к ИП Новикову от объединения «Защита прав потребителей» составлял тысячу шестьсот девяносто один рубль. Гомельский областной суд признал обоснованными только 256 рублей 3 копейки. Светлана Громова, предприниматель:

«Совсем недавно у нас вышел закон о защите прав потребителей. К сожалению, с нами они не советовались, вопросы нам не задавали, и поэтому происходит рост потребительского экстремизма – как снежный ком».

Под обращением гомельские предприниматели собрали более 100 подписей. Уже на этой неделе обращение обещают прислать в МАРТ, Министерство экономики, Комитет государственного контроля и Гомельский облисполком.