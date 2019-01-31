Крымский мост под угрозой: сползает грунт автодороги 5 31.01.2019, 8:28

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Фото: informnapalm.org

Автомобильное движение может быть остановлено.

Движение по Керченскому мосту находится под угрозой из-за сползания грунта на участке единственной автодороги, ведущей к нему.

Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm, которому активисты Украинского Киберальянса предоставили оригиналы документов и фотографии "Минтранса Крыма".

Как отмечается, в распоряжении сообщества оказались закрытые документы и фото, которые сегодня, 30 января, присылали руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ из министерства транспорта оккупационной власти Крыма.

Полученная информация свидетельствует, что из-за ошибочных действий подрядной организации ООО Стройгазмонтаж началось сползание грунта на участке единственной автодороги, ведущей к Крымскому мосту.

"Повторно напоминаем, что бездействие по решению данного вопроса может повлечь за собой сползание всего основного хода автомобильной дороги и как следствие - прекращение транспортного движения по единственному подходу к Крымскому мосту", - говорится в документе.

InformNapalm обнародовал фото автомобильной дороги, иллюстрирующие характер сползания грунта на пути к Крымскому мосту.