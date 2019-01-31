Учитель и стеклотара 22 Виктор Горбачев

31.01.2019, 8:38

5,903

Иллюстрационное фото

Чем глубже в районы – тем больше «чудес».

Учитель — это звучит гордо!

Стеклотара — звучит как стекло, если ею стучать или бить.

21 век. Европа. Нет, даже круче - центр Европы. Кругом прогресс и стремительное развитие. Всех и всего. И это Беларусь — страна для жизни. Звучит красиво. Крупский район. Уже конкретнее. Есть такой район в этой стране для жизни. И вообще, таких районов много. Пока их еще 118. Пока. И чем глубже в «районы» - тем больше чудес. Кажется, все, больше в этой стране не стоит удивляться уже ничему. Ан нет. Куда не кинь взор — везде удивительное. И, тем более, рядом. Крупский район — а в нем один из сельских советов. И школа. Этого сельского совета. Одного из многих - в этом районе. Не глубинка, но и не центр.

Не далее, как вчера, пообщался с учителями. Пару учителей из одной школы. Случайно. Идет учитель в школу. На работу. По снегу. С пакетом в руках. А в нем? А в нем тара гремит. Стеклотара. Вот думаю, они че, так осмелели, что несут в школу стеклянную посуду? Может еще и спиртное? Сори, ошибся. Просто - пустые бутылки. От спиртного. Именно пустые. И несут их в школу. Именно в школу. У них план. Понимаете? План в школе! Годовой! По сдаче стекла, макулатуры, железа! Не по качественному обучению и выпуску медалистов — а по сдаче стеклотары! Им не нужен Быков, Богданович, Купала и Колос, Алексиевич! Стеклотара — вот что в планах.

Учитель лично несет стеклотару в школу, там ее складирует, записывает когда и сколько принес. А потом все это везут в пункт приема стеклотары. За бесплатно! По плану! «Родина» так требует.

Все. Капут полный! Это центр Европы. Понимаете?

Вот чему может научить учитель, который несет в школу стеклотару? Чему? Если у него в голове совсем другое и планы по сдаче разной …ни! И это не только в школах, а во многих государственных организациях района. Вы можете себе представить такое, лет 15-20-30 назад? Ну, чтобы УЧИТЕЛЬ и стеклотара в школу вместе шли?! Но то, что звучит или звучало гордо — сегодня сравняли с д…мом. Макулатура и металлолом. Сбор денег на ремонты. Участие в «чэсных» выборах. Сборы подписей. Хождение по квартирам. Организация переписи населения и вообще... многое другое. И это все учитель!

У меня вопрос. А учить они когда будут-то? А жить-то им вообще для себя надо? Или стеклотара на первом месте и все прочие прихоти идиотской власти? Им че, больше заняться не чем?

Если мы думаем, что мы уже на дне и дальше уже падение не бывает, мы все ошибаемся. Бывает падение и ниже дна. По районам, сельсоветам, деревням надо проехаться и понять, что – все! Именно – все! Эту страну мы потеряли.

Потеряв однажды учителя — мы потеряли все.

Стеклотара — наше все! И звучит гордее!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»