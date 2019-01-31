Ультиматум Москве: транспортники могут оставить столицу РФ без еды 6 31.01.2019, 8:48

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ФОТО: КОММЕРСАНТ

Водители требуют отменить новые правила передвижения грузовиков.

Союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили мэра Москвы Сергея Собянина об угрозе подорожания продуктов и перебоев с их поставками из-за ужесточения правил передвижения грузовых автомобилей по Москве. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию соответствующего письма, адресованного столичному мэру.

В числе подписантов, по информации издания, руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), «Руспродсоюза» и другие.

Речь идет об изменениях, которые вступили в силу с 14 января 2019 года. С этого дня в Москве изменился график передвижения грузовиков. По новым правилам, время, ограничивающее передвижение грузовиков по городу, стало единым в течение всего года — с 6.00 до 22.00 (ранее график менялся в зависимости от времени года, а также рабочих и праздничных дней). Кроме того, оформить разовый пропуск (сроком действия не более 5 суток) на въезд в город теперь можно не более двух раз в месяц, а время оформления такого пропуска увеличилось до 8 рабочих часов.

Авторы письма предупреждают, что подобные ограничения затрудняют доставку продуктов в центр Москвы. Согласно ограничениям, въезд грузовиков грузоподъемностью более одной тонны запрещен в дневное время в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК). Непонятно, как перевозчикам теперь доставлять товары в центр города, сетуют авторы письма. Они напоминают, что разгрузка автомобилей в ночное время на большей части Москвы при этом запрещена законом «О соблюдении покоя граждан и тишины». По их мнению, новые правила негативно отразятся на логистике в столичном регионе, приведут к росту затрат на доставку и грозят перебоями с поставками

Руководители союзов просят мэра Москвы поручить провести совещание по этому вопросу с участием бизнеса, а до тех пор приостановить действие постановления от 14 января.

В пресс-службе мэрии отказались от комментариев, пишет «Коммерсантъ». В департаменте торговли и услуг Москвы переадресовали запросы в департамент транспорта. Там пообещали рассмотреть обращение.