Развилка Мадуро 8 31.01.2019, 8:59

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ФОТО: REUTERS

Коллапс диктатуры может наступить быстро.

Режим Мадуро доживает последние дни своего жалкого существования и это уже не предположение или прогноз, а самый настоящий факт, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

После того, как США заблокировали счета венесуэльского нефтемонополиста PDVSA, на которых сейчас находятся порядка 7 миллиардов долларов, диктатору «автобусного парка» был поставлен мат. Зависящей практически на все 100% от нефти, местной экономике, и так пребывающей в состоянии комы, более негде получать средств даже на поддержку этого искусственного состояния. Коллапс наступит в течении считанных часов.

На этом фоне военные, уставшие как и мирные граждане от нищеты и отсутствия перспектив, массово переходят на сторону легитимного главы государства Хуана Гуайдо, а чиновники-казнокрады кабинета Мадуро, в спешке набивая свои чемоданы деньгами и драгоценности, бегут на Кубу.

Тщетность попыток спасти своего партнера и верного друга признал и Путин, отдав приказ вывозить из Венесуэлы самолетами то, что не успела вывезти правящая элита. Нужно же хоть как-то отбить потерянные миллиарды евро, вкладываемые в режим Мадуро все предыдущие годы.

Дабы окончательно охладить пыл Кремля, Соединенные Штаты Америки через блокнот Болтона передали сигнал о 5000 солдатах в Колумбии, в случае «глупостей Москвы», готовых сделать из российских «ихтамнетов» то, что уже успешно было сделано в прошлом году в Сирии.

Николас сейчас стоит на развилке:

- попытаться удержать власть, начав полномасштабную войну против своего же народа, которая в лучшем случае завершиться судом в Гааге, а скорее всего повторением судьбы Муаммара Каддафи;

- улететь на одном из многочисленных российских самолетов в далекую РФ, где его дожидается коллега по несчастью - Витя, который все же вышел;

- достать пистолет и, глядя на то, что сделал со страной, пустить пулю в висок.