Взятки дали самый большой прирост белорусской коррупции 4 31.01.2019, 9:10

1,386

Иллюстрационное фото

При Лукашенко взяточничество бьет рекорды.

МВД Беларуси опубликовало статистику преступлений за 2018 год. Если верить этим данным, то практически по всем видам преступлений уменьшилось число зарегистрированных случаев. Например, изнасилований и покушений на изнасилования стало на 17,4% меньше, а разбоев — на 22,4%.

Но некоторые коррупционные виды дали рост. Случаев взяточничества было 1999. Не хватило еще одной «транзакции» для круглого счета. Рост — 4%. Это рекордный показатель в истории Беларуси с 2007 года.

Хищений путем присвоения либо растраты зарегистрировано 782. Рост — 2,5%.

Также в целом по стране зарегистрировано около 1,7 тыс. преступлений против порядка осуществления экономической деятельности. Но без роста, а с минусом: на 19,8% меньше, чем годом ранее.