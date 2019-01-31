Взятки дали самый большой прирост белорусской коррупции

Взятки дали самый большой прирост белорусской коррупции4
- 31.01.2019, 9:10
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При Лукашенко взяточничество бьет рекорды.
МВД Беларуси опубликовало статистику преступлений за 2018 год. Если верить этим данным, то практически по всем видам преступлений уменьшилось число зарегистрированных случаев. Например, изнасилований и покушений на изнасилования стало на 17,4% меньше, а разбоев — на 22,4%.
Но некоторые коррупционные виды дали рост. Случаев взяточничества было 1999. Не хватило еще одной «транзакции» для круглого счета. Рост — 4%. Это рекордный показатель в истории Беларуси с 2007 года.
Хищений путем присвоения либо растраты зарегистрировано 782. Рост — 2,5%.
Также в целом по стране зарегистрировано около 1,7 тыс. преступлений против порядка осуществления экономической деятельности. Но без роста, а с минусом: на 19,8% меньше, чем годом ранее.