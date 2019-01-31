Помпео: Саммит Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Азии в конце февраля 31.01.2019, 9:19

МАЙК ПОМПЕО

Место встречи пока держится в секрете.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что направляет группу сотрудников Госдепартамента для подготовки к следующему саммиту с участием президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, который состоится в Азии в конце февраля, сообщает «Голос Америки».

В интервью телеканалу Fox News Помпео заявил, что Пхеньян согласился с тем, что второй саммит лидеров двух стран пройдет в конце февраля.

«Мы проведем его в одном из мест Азии», – сказал он.

«Я направляю туда команду. Они отправляются туда, чтобы заложить основы того, что, как я надеюсь, станет существенным дополнительным шагом на пути не только к денуклеаризации, но и более светлому будущему для северокорейского народа», – добавил Помпео.

Госсекретарь не сообщил конкретное место проведения саммита.

Официальные лица и дипломаты две недели назад заявляли, что Вьетнам заинтересован в организации саммита. Два источника сообщили Reuters, что Ханой готовится принять Ким Чен Ына с государственным визитом.

Однако Вьетнам на прошлой неделе сообщил, что его не информировали о времени или месте возможного саммита Трампа и Ким Чен Ына. При этом Ханой выразил уверенность в своей способности принять такой саммит.

Другими возможными местами проведения саммита называли Сингапур, где Трамп и Ким Чен Ын уже встречались в июне, и Бангкок.

Итогом июньского саммита, ставшего первой встречей действующего президента США с северокорейским лидером, стало расплывчатое обещание Ким Чен Ына работать в направлении денуклеаризации Корейского полуострова, но пока, по мнению Вашингтона, он не предпринял каких-либо конкретных шагов.