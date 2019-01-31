Стив Балмер: как потомок пинских евреев помог Гейтсу создать Microsoft 31.01.2019, 9:26

Стив Балмер

Фото: Microsoft Sweden

Предки будущего миллиардера жили в деревне Молотковичи недалеко от Пинска.

Герой статьи officelife.media родился не на территории Беларуси. Более того, его отец не имеет к Синеокой никакого отношения — Фред Балмер родом из Швейцарии, откуда он эмигрировал в США накануне Второй мировой войны. Мать же и вовсе родилась в Детройте, хотя именно она и является тем корнем, который связывает одного из самых богатых людей мира, многолетнего управляющего знаменитой американской компании Microsoft Стива Балмера с нашей страной. Все дело в том, что Беатрис Дворкина родилась в семье эмигрантов, переехавших в начале XX века из Пинска. Точнее, из-за Первой мировой войны большая семья Дворкиных вынужденно покинула Пинск и переселилась в Саратовскую губернию. Там через несколько лет семья разделилась: часть ее отправилась искать счастья в США, другая же вернулась в родной Пинск. К слову, вернувшись, старшие сыновья Шломо Дворкина (деда Стива Балмера) построили в городе пекарню, которая продолжает работать по сей день.

Пекарня Дворкиных в наши дни. Фото: Яндекс.Карты

Упомянутый Шломо Дворкин оказал большое влияние на судьбу своего внука. И не только потому, что в неспокойные начальные годы прошлого века, бросив хозяйство в деревне Молотковичи недалеко от Пинска, решился на переезд «в глушь, в Саратов». И даже не потому, что затем, оставив родных, отправился в далекую Америку. Шломо Дворкин был прежде всего исключительно трудолюбивым человеком с неиссякаемой энергией. У него была популярная портняжная мастерская в Молотковичах, где он работал денно и нощно. В Америке он открыл магазин по продаже автомобильных запчастей, где также пропадал целыми днями без выходных. И даже когда вышел на пенсию, все равно его часто можно было встретить на автомобильных свалках, где он всякий раз находил какую-то деталь, которую потом продавал в магазине. Работа приносила ему радость, а в деловой занятости он находил смысл жизни. Эта черта передалась и его внуку, который боготворил своего деда. Рабочий день обладателя многомиллиардного состояния Стива Балмера всегда начинался в семь утра, а заканчивался в полночь.

Стив Балмер на выставке CES в 2009 году. Фото: JD Lasica/Socialmedia.biz

Биография Балмера достаточно известна: обучаясь в 1973–1977 гг. в Гарвардском университете, он благодаря своему трудолюбию и энергии поспевал практически везде. Стив прекрасно учился, был капитаном футбольной команды, а также писал статьи в университетские издания. Как итог Балмер получил звание бакалавра по математике и экономике. Но, пожалуй, главным успехом его учебы в Гарварде стало совместное проживание в общежитии с будущим создателем одной из самых известных компаний в мире Биллом Гейтсом. Их первоначальное общение не было по-настоящему дружеским, поскольку они были абсолютно разными: Стив — внук эмигранта, а Билл — внук вице-президента Национального банка. И потом, Балмер постоянно активно участвовал в университетской жизни, тогда как Гейтса ничего, кроме компьютеров, не интересовало. Будущего самого богатого человека планеты через два года отчислили из Гарварда, а Стив продолжил обучение, став в 1977 году одним из лучших выпускников.

Диплом Гарварда позволил молодому специалисту устроиться на работу в хорошо известную компанию Procter & Gamble. Однако неуемная энергия Балмера оказалась там невостребованной, и через два года Стив уволился, сразу же поступив в Стэнфордскую школу бизнеса. Именно здесь его и нашел Гейтс, которого в тот момент обуревала жажда развития компании Microsoft, и лучшего «энерджайзера», чем Балмер, Билл просто не представлял. Дальше все просто: без устали работающий внук Шломо Дворкина руководил разработкой первой версии операционной системы MS-DOS, с которой и началась великая история компании Microsoft.

Стив Балмер и Билл Гейтс в середине 1980-х. Фото: imgur.com

Полагаем, что Гейтс никогда не жалел о сделанном в 1980 году предложении, а практически круглосуточная работа Балмера щедро вознаграждалась компанией: через девять лет Стив стал обладателем 1 млн акций компании Microsoft, а еще через четыре года на его счете значился первый миллиард долларов США. Таким образом, Балмер стал первым миллиардером в мире, обеспечившим себе состояние опционами, полученными от своего работодателя, не являясь при этом ни основателем, ни родственником основателя. В 2000 году «правая рука Гейтса» стал главным управляющим огромной компании, а 27 июня 2008 года — президентом Microsoft, сменив на этом посту своего друга. Через пять лет работы он, по мнению авторитетного журнала Forbes, занял достойное 51-е место в списке самых богатых людей мира. При этом он не является основателем или наследником какого-либо бизнеса.

В 2013 году Балмер объявил о желании покинуть пост генерального директора, получив неоднозначную оценку своей руководящей деятельности. Но уже через год всегда стремившийся к движению и росту Стив стал владельцем известного баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Клипперс», выступающего в NBA. Клуб обошелся новому хозяину в «каких-то» $2 млрд.

Стив Балмер и Билл Гейтс в 2004 году. Фото: Getty Images

В завершение мы не можем не упомянуть о событии, которое произошло 25 октября 2007 года. Дело в том, что генеральный директор компании Microsoft Стив Балмер решил преподнести своей сестре Шелли на 50-летний юбилей роскошный подарок — поездку в Пинск. Американцы побывали в Музее белорусского Полесья, посетили местную выставку и, пообщавшись с главой еврейской общины Пинска, съездили на место захоронения своего прадеда. А еще отведали местной сдобы, испеченной в пекарне, которую когда-то построили их дяди. По словам очевидцев, пирожные привели Балмеров в восторг. Еще бы — белорусские корни!