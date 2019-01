Названы лучшие хостелы мира 2019 года 1 31.01.2019, 9:32

Фото: USA Hostels Ocean Beach, США

Большая их часть находится в Европе.

Портал бронирования бюджетного жилья Hostelworld составил рейтинг лучших хостелов 2019 года, сообщает vokrugsveta.ua.

Если раньше хостелы представляли собой комнаты на 6-12 человек с минималистичным дизайном, то сегодня они очень варьируются и по стилю, и по атмосфере. Это может быть и простой дормиторий с двухэтажными комнатами, и изысканные бутик-отели.

Чтобы составить список лучших хостелов мира, Hostelworld проанализировал 1,2 млн отзывов о 36 тыс. объектов в более чем 170 странах. В итоге было отмечено 310 хостелов в 29 категориях.

Главными критериями оценки являлись уровень сервиса, соотношение цены и качества, безопасность, расположение, атмосфера, чистота и удобство.

Лучший хостел для соло-путешественниц

Девушки, путешествующие в одиночку лучшим хостелом назвали We Love F. в Лиссабоне. По отзывам, там очень дружелюбный персонал, который ежедневно проводит для постояльцев различные мероприятия. А учитывая, что столица Португалии – безопасный город с непринужденной обстановкой, в котором кипит культурная жизнь, легко понять, почему путешественницы считают его идеальным местом.

Лучшее соотношение цены и качества

Второй год подряд победителем в этой категории становится вьетнамский Dalat Friendly Fun. Койка в общем номере здесь стоит всего от $4,95. Есть бесплатный Wi-Fi, ванные комнаты, полотенца, завтрак и парковка. Неудивительно, что его любят путешественники.

Лучший хостел для туристов старше 31 года

Лучший дормиторий в этой категории также находится в Лиссабоне – это Home Lisbon. Хостел часто хвалят за еду домашнего приготовления, дружелюбную атмосферу и удобное расположение. Постояльцы считают его также отлично подходит для знакомства с историческим центром Лиссабона.

Больше всего хороших хостелов по-прежнему в Европе, но и в других частях мира можно найти достойное и при этом недорогое жилье.

Лучший хостел в США – USA Hostels Ocean Beach

Лучший в Латинской Америке – Los Patios Hostel Boutique, Колумбия

Лучший в Океании – Adventure Q2 Hostel, Новая Зеландия

Лучший в Азии – Cozy Nook Hostel, Вьетнам

Лучший в Африке – B.i.g Backpackers, ЮАР

Лучшая атмосфера – 5 Terre Backpackers, Италия

Лучшее соотношение цены и качества – Dalat Friendly Fun, Вьетнам

Лучшее расположение – Adventure Queenstown Hostel, Новая Зеландия

Лучший персонал – Stay Hostel, Родос, Греция

Лучший для больших компаний – Hostel Mola, Мадрид, Испания

Лучшими хостелами, которые открылись в 2018 году, были названы The House of Sanderman в Португалии, One Madrid в Испании, а также Romehello Hostel и Anda Venice в Италии.