Названы лучшие хостелы мира 2019 года

Названы лучшие хостелы мира 2019 года1
- 31.01.2019, 9:32
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Большая их часть находится в Европе.
Портал бронирования бюджетного жилья Hostelworld составил рейтинг лучших хостелов 2019 года, сообщает vokrugsveta.ua.
Если раньше хостелы представляли собой комнаты на 6-12 человек с минималистичным дизайном, то сегодня они очень варьируются и по стилю, и по атмосфере. Это может быть и простой дормиторий с двухэтажными комнатами, и изысканные бутик-отели.
Чтобы составить список лучших хостелов мира, Hostelworld проанализировал 1,2 млн отзывов о 36 тыс. объектов в более чем 170 странах. В итоге было отмечено 310 хостелов в 29 категориях.
Главными критериями оценки являлись уровень сервиса, соотношение цены и качества, безопасность, расположение, атмосфера, чистота и удобство.
Лучший хостел для соло-путешественниц
Девушки, путешествующие в одиночку лучшим хостелом назвали We Love F. в Лиссабоне. По отзывам, там очень дружелюбный персонал, который ежедневно проводит для постояльцев различные мероприятия. А учитывая, что столица Португалии – безопасный город с непринужденной обстановкой, в котором кипит культурная жизнь, легко понять, почему путешественницы считают его идеальным местом.
Лучшее соотношение цены и качества
Второй год подряд победителем в этой категории становится вьетнамский Dalat Friendly Fun. Койка в общем номере здесь стоит всего от $4,95. Есть бесплатный Wi-Fi, ванные комнаты, полотенца, завтрак и парковка. Неудивительно, что его любят путешественники.
Лучший хостел для туристов старше 31 года
Лучший дормиторий в этой категории также находится в Лиссабоне – это Home Lisbon. Хостел часто хвалят за еду домашнего приготовления, дружелюбную атмосферу и удобное расположение. Постояльцы считают его также отлично подходит для знакомства с историческим центром Лиссабона.
Больше всего хороших хостелов по-прежнему в Европе, но и в других частях мира можно найти достойное и при этом недорогое жилье.
Лучший хостел в США – USA Hostels Ocean Beach
Лучший в Латинской Америке – Los Patios Hostel Boutique, Колумбия
Лучший в Океании – Adventure Q2 Hostel, Новая Зеландия
Лучший в Азии – Cozy Nook Hostel, Вьетнам
Лучший в Африке – B.i.g Backpackers, ЮАР
Лучшая атмосфера – 5 Terre Backpackers, Италия
Лучшее соотношение цены и качества – Dalat Friendly Fun, Вьетнам
Лучшее расположение – Adventure Queenstown Hostel, Новая Зеландия
Лучший персонал – Stay Hostel, Родос, Греция
Лучший для больших компаний – Hostel Mola, Мадрид, Испания
Лучшими хостелами, которые открылись в 2018 году, были названы The House of Sanderman в Португалии, One Madrid в Испании, а также Romehello Hostel и Anda Venice в Италии.