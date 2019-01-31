«Пусть Лукашенко дрожит, думая о Венесуэле и Армении» 8 31.01.2019, 9:42

4,210

Архивное фото svaboda.org

О чем говорят торговцы на белорусских рынках.

Во вторник в Пинске сразу около 600 предпринимателей на рынке «Центральный» устроили забастовку - закрыли свои рабочие места и досрочно прекратили работу. Стихийным протестом ИП отреагировали на появление проверяющих.

Предприниматели отмечают, что правительство своими законами сделало условия работы просто невыносимыми. В нашей стране это происходит в то время, как крупнейшие экономики мира уделяют огромное внимание малому и среднему бизнесу: льготное кредитование, специальные программы развития.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию сайт Charter97.org попросил предпринимателя с многолетним стажем и активиста из Барановичей Николая Черноуса:

- Сразу хочу сказать, что солидарен с пинскими предпринимателями и полностью их поддерживаю. Хотя отмечу, что проверяющие, Госконтроль с Госстандартом, пошли туда, где считают, что люди более боязливые. К нам, в Барановичи, никто не придет, потому что знают - у нас сразу бьют в колокола и начинают сопротивляться, защищать друг друга. Можно сказать, знают, где зайцы сидят, а к волкам не пойдут.

Кстати, чтобы поддержать пинчан, можно даже официально обратиться в облисполком города Пинска и сказать: «Не трогайте предпринимателей! В противном случае вся Беларусь встанет на их защиту».

- В таком случае, какой была бы реакция в Барановичах, если бы к вам нагрянул Госконтроль и Госстандарт?

- Уверен, если кто-то сунет к нам нос, то сразу полыхнет! Они знают и стараются к нам не лезть. Боятся.

- Какие подводные камни существуют в законодательстве и мешают предпринимателям спокойно работать?

- Видите ли, власти издали столько указов, направленных против малого бизнеса, что «хавайся ў бульбу». Если их все соблюдать, то сразу собирай вещи и закрывайся. Один, второй, третий указ... Такое чувство, что Лукашенко этих указов по несколько в день подписывает, даже не читая. Отмечу, что за исполнением их пока не пристально следят, но если их предъявить предпринимателям, то это все - разденут до нитки. Конфискуют все имущество, что за годы тяжкого труда удалось нажить.

Могу сказать, что сегодня никто из предпринимателей не обращает внимания на эти нововведения, их просто игнорируют, работая по-старым принципам.

Повторюсь, просто невозможно в настоящий момент эти указы Лукашенко выполнять. У народа денег нет, зарплаты - копеечные. Покупательская способность — нулевая и из-за этого рынки пустуют.

Проверки приходят взять с предпринимателей самую настоящую дань в виде штрафов, а эти суммы для нас просто неподъемные. Если сегодня дадут предпринимателю штраф, то потом вся родня будет помогать ему его погашать. Куда это гоже?

- Недавно стало известно, что в Минске за год закрылись тысячи ИП. Что вы скажете об этой динамике?

- У меня в голове сразу вопрос: а куда этим людям идти? Знаете, Минск все-таки столица и есть еще надежда как-то выкрутиться, а вот в Барановичах, Ганцевичах, Ивацевичах закрой ИП и вообще никуда не трудоустроишься! Никто тебя нигде не ждет. В регионах, не секрет, нет рабочих мест, чтобы народ честно трудился, зарабатывая на кусок хлеба для семьи.

Я вам так скажу: за 25 лет работы в торговле у человека нарабатывается огромный опыт, которым в нормальной стране он мог бы успешно поделиться. В Беларуси же ты оказываешься никому не нужным. Наш барановичский рынок пока еще держится, потому что народу просто деваться некуда. Идут на рынок, пытаются что-то делать, чтобы дома не сидеть. К сожалению, ситуация складывается так, что на работу ИП ходят, но домой заработка не несут.

- Многие отмечают, забастовка в Пинске это подтверждает, что ситуация с малым бизнесом в Беларуси очень напряженная и может взорваться в любой момент. На ваш взгляд, что может стать толчком для начала массовых протестов и забастовок?

- Знаете, нужно понимать, что если с проверкой пришли в один город, то придут и в остальные. Тогда же, я просто уверен, все предприниматели взбунтуются. Народ скажет: «Все, хватит нас грабить!» и станет «в позу». Вот тогда властям не поздоровится.

Сегодня народ нищий, мы уже ничего не боимся и готовы к протесту, которого еще не было.

Думаю, что власти еще пока не совсем решаются трогать предпринимателей, потому что понимают, чем это может для них обернуться. Скажу просто - малый бизнес уже на грани. Если они решатся, как когда-то выражался Лукашенко «пощипать» предпринимателей, то это им выйдет боком.

- Расскажите, а что сегодня обсуждают на рынке ваши коллеги, знакомые?

- Горячая тема — последние события в Венесуэле, где люди восстали против нищеты и диктатуры.

Так вот, все ждут, когда Мадуро поставят на место и его сменит уже другой политик, чтобы Лукашенко боялся. Сначала в Армении произошла революция, теперь в Венесуэле. Так пусть теперь Лукашенко ждет и дрожит, думая про эти страны. Его такое тоже ждет, потому что довел уже страну.

Дальше терпеть это невозможно!