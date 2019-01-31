«Мог потребовать и по 20 рублей за километр»: история еще одного хапуги-таксиста 6 31.01.2019, 10:08

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Архивное фото belrynok.by

Водитель не назвал стоимость поездки, а в конце озадачил пассажирку суммой.

Татьяна, читательница onliner.by, постоянно проживает в Чили. В январе она ненадолго приехала в Минск, в свой родной город. В прошлую пятницу вместе с мамой и дочерью отправилась на представление в Большой театр. Все было чудесно, домой возвращались на такси. Чтобы не ждать на холоде, машину взяли «от борта». Однако, как это случалось уже не раз, после завершения поездки водитель ошарашил суммой. Татьяна не может поверить в то, что такое возможно и никак не пресекается законодательством.

Поездка из театра

Для поездок по Минску Татьяна активно пользуется услугами такси, а также мобильных сервисов, таких как Uber. Все привычно и понятно: вызов машины, списание определенной суммы денег за поездку — ничего особенного. Но вечером 25 января, возвращаясь из Большого театра, Татьяна взяла машину «от борта».

— В театр я ходила с 9-летней дочерью и моей мамой. Мама — пожилой человек, ходит с палочкой. Поэтому мы выбрали такси, которое стояло ближе ко входу, — рассказала корреспонденту Onliner наша читательница. — Примечательно, что автомобиль находился практически у ступеней главного входа в театр, хотя, когда мы ехали на другом такси в театр, водитель нам сказал, что подъехать так близко нельзя.

Люди выходят из Большого, видят автомобиль такси с характерным «плафоном» и наклейками. Звонить в диспетчерскую — значит тратить время на морозе, ожидая прибытия авто. Зачем, если вот машина, совсем рядом.

Татьяна обратила внимание, что на бортах были цифры 77, поэтому подсознательно идентифицировала машину с известной в столице службой такси.

— Когда мы садились, я спросила, сколько будет стоить поездка, на что мне ориентироваться. Таксист ответил, что оплату берет по счетчику и по тарифу, но его не указал. Мы поехали, — отметила собеседница.

Ехали на улицу Славинского — относительно недалеко.

— С виду это был какой-то 20-летний Volkswagen, — описывает автомобиль Татьяна. — Кажется, машина разваливалась на ходу. Несколько раз водитель выходил, чтобы очистить лобовое стекло от снега.

Но доехали. Таксист выдал чек: 24 рубля 74 копейки.

Видали мы, конечно, чеки и с гораздо бóльшими суммами, только Татьяне от этого не легче. Она часто пользуется такси: и Uber, и с помощью традиционных диспетчерских служб, несколько раз даже брала машины «от борта», когда другого выхода не было — проблем не возникало, везло. Со средними расценками в городе женщина знакома, а почти 25 рублей за поездку, которая заняла 18 минут, — это явно выше среднего.

— Попытки разобраться в ситуации ни к чему не привели. Таксист заявил, что это я сама не захотела узнать, какие у него действуют тарифы.

Попытки жаловаться и суровая действительность

Татьяна часто ездит на такси и в Чили. Там, по ее словам, такие ситуации не происходят.

— Все четко регулируется на уровне законодательства, таксисты не могут сами выдумывать тарифы за свои услуги. И вне зависимости от того, каким такси воспользуется клиент, он заплатит одну и ту же адекватную цену, это обеспечивает действующий закон. Мой муж — адвокат. Я рассказала ему, что со мной произошло в Минске, и он тоже совершенно не понимает, почему в Беларуси такое возможно, — возмущена женщина.

На всякий случай она даже обратилась в общество защиты прав потребителей. Полученный ответ ее обескуражил: «Действия индивидуального предпринимателя правомерны». Татьяне сообщили, что она сама была обязана ознакомиться с тарифами, а раз этого не сделала, то водитель пришел к выводу, что клиента все устраивает.

— Я не понимаю, неужели кто-то, когда садится в машину такси, требует прейскурант, тщательно его изучает, прежде чем согласится на поездку? Это же такси! Почему на государственном уровне не вводятся какие-то разумные правила? Таксисты работают, платят налоги, но ведь цены не могут быть взяты просто с потолка? Или что, мне тоже есть смысл заканчивать все свои дела в Чили, возвращаться в Минск и возить здесь людей как вздумается? Это мне еще попался, получается, хороший водитель: взял по 2 рубля за километр. А мог, выходит, потребовать и по 20 рублей — закон был бы на его стороне? Я не могу поверить в то, что эта деятельность не регулируется государственными органами, которые должны, в моем понимании, проверять тарифы работающих в этой отрасли ИП.

Советы

Пункт 169 постановления Совета министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров» определяет, что размер платы за посадку устанавливается автомобильным перевозчиком исходя из его затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади. Размер платы при этом определялся по таксометру. То есть таксист в любом случае обязан предоставить чек по завершении поездки.

Чтобы не оказаться в ситуации, когда за поездку придется платить намного больше обычного, нужно помнить:

заказывая машину не через диспетчера или мобильное приложение, вы пользуетесь услугами предпринимателя, который в соответствии с законодательством сам устанавливает тарифы. После того как пассажир по умолчанию принял эти условия, согласившись на поездку, ему будет крайне затруднительно оспорить итоговую сумму.

То, что водитель включает таксометр, не должно заставить пассажира потерять бдительность. Можно потребовать, чтобы таксист проинформировал о действующих тарифах, предоставил информацию о них в письменном виде. Таксометр работает в соответствии с заданными параметрами, которые могут существенно отличаться от тех, к которым вы привыкли, вызывая такси через диспетчера.

Если во время поездки нет возможности видеть счетчик таксометра — это тревожный сигнал. Попросите водителя отодвинуть чековую ленту, если она мешает. Пассажир вправе видеть, сколько стоит его поездка.

Есть и еще один совет, который дал нашим читателям человек, работающий таксистом в Минске.

— Самое лучшее для пассажира при таких правилах игры — сразу договариваться на конкретную сумму. Все же представляют, сколько стоит их поездка. Ну накиньте немного в крайнем случае, если нет времени звонить диспетчеру. Но настаивайте на своей сумме. У нас привыкли, что ехать по счетчику — это гарантия того, что не обманут. Не обманут — вам дадут чек, не беспокойтесь. Но вы же не знаете, какие тарифы у этого водителя. Поэтому оговаривайте стоимость с точностью до рубля, — сказал таксист.