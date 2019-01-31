Хуан Гуайдо: Мы провели встречи с представителями армии и сил безопасности Венесуэлы 1 31.01.2019, 9:59

1,730

ФОТО: EP

Лидер оппозиции добивается поддержки со стороны ключевых воинских контингентов.

Лидер оппозиции Венесуэлы, спикер Национального собрания Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны, сообщил, что оппозиция проводила «тайные встречи» с представителями военных и силовых структур страны. Об этом Гуайдо рассказал в своей статье для The New York Times (перевод – РБК).

По его словам, он и его сторонники наметили три стратегических пункта в «дорожной карте» на пути к демократии: это «конец узурпации, переходное правительство и свободные выборы».

«Переход потребует поддержки со стороны ключевых воинских контингентов. У нас были тайные встречи с представителями Вооруженных сил и сил безопасности. Мы предложили амнистию всем тем, кто будет признан невиновным в преступлениях против человечности. Прекращение военной поддержки Мадуро имеет решающее значение для обеспечения смены правительства, и большинство военнослужащих согласны с тем, что текущие страдания страны невыносимы», — написал Гуайдо.

В конце минувшей недели на сторону Гуайдо перешел военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах Хосе Луис Сильва. Он призвал остальных последовать его примеру.