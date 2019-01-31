Экономист: Лукашенко пытается продать непродаваемое 5 31.01.2019, 9:51

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Минский завод отопительного оборудования

История с вымученной «приватизацией» повторяется?

Белорусские власти даже в условиях новых вызовов не рассматривают приватизацию как источник доходов бюджета, ни как инструмент повышения эффективности госпредприятий. Между тем, снижение энергодотаций со стороны РФ в этом году и в последующие годы обострит обе проблемы еще в большей степени, пишет Татьяна Маненок на сайте «Наше мнение».

В 2019 году внешние и внутренние валютные долги Беларуси превышают USD3,8 млрд. По оценке правительства, в 2019 году в экономику Беларуси поступит USD1,6 млрд прямых инвестиций на чистой основе – примерно столько же, как и в 2018 году. Однако эти инвестиции представляют собой в основном реинвестированные потоки ранее выведенной из Беларуси прибыли, в то время как отечественная экономика продолжает испытывать дефицит инвестиций.

В свою очередь неэффективный госсектор продолжает генерировать проблемы. Объем потенциальных рисков, связанных с неустойчивым финансовым положением крупнейших отечественных предприятий, Нацбанк Беларуси недавно оценил примерно в 15% ВВП.

Неподдающиеся продаже

Анонсированный на днях Госкомимуществом перечень белорусских ОАО, госпакеты акций которых власти готовы продать инвесторам, вовсе не является знаком новой приватизационной политики в Беларуси. Скорее, наоборот.

Белорусское приватизационное меню-2019 составлено по старому рецепту: список претендентов на продажу определяют отраслевые министерства, они же диктуют и условия продажи госпакетов – инвестиции в пакет и в модернизацию предприятия, сохранение персонала, высокой зарплаты, выход на новые рынки и т.д. При этом расставаться с контрольным пакетом ведущих предприятий государство не собирается. И никого не смущает, что многие предприятия который год перекочевывают из одного списка в другой, а инвесторы все не появляются. Продавец, тем не менее, своих «аппетитов» не меняет.

Недавно Госкомимущество Беларуси опубликовало перечень госпакетов акций 23 ОАО для возможной продажи их в 2019 году по конкурсу и на аукционах. Самый большой список у Минпрома, хотя по сравнению с 2018 годом он заметно cкромнее: год назад было 19 предприятий, сейчас только 10.При этом в свежем списке, в отличие от прошлогоднего, нет ни одного «новичка» – акции всех предприятий Минпром выставлял на продажу, как минимум, дважды – в 2017 и 2018 годах.

В списке – ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» (по конкурсу продается весь госпакет в размере 76,6% акций), «Гомсельмаш» (49,9% ), «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» (48,9%), «Управляющая компания холдинга «Горизонт» (99%), «Завод «Визас» (98,69%), «Коралл» (100%)«Минский завод отопительного оборудования» (43,48%), «Барановичский завод станкопринадлежностей» (76,6%), «Гомельский завод измерительных приборов» (99,86%), «Промлинкс» (97,25%. Во всех этих ОАО государство готово продать весь госпакет, за исключением «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» и ОАО «Гомсельмаш».

Что касается продажи госпакета «БАТЭ», то это планировалось сделать еще в 2015 году. С тех пор это предприятие ежегодно выставляют на продажу В 2018 году собственник заявил о готовности продать пакет акций этого предприятия не менее чем за USD80 млн исключительно стратегическому инвестору на условиях реализации инвестпроекта. «Стратегом» должна стать профильная транснациональная корпорации, способная помочь провести техперевооружение «БАТЭ» и найти для него на новые рынки сбыта. В 2019 году в условиях конкурсной продажи госпакета «БАТЭ» продавец практически ничего не поменял. Разве что теперь продавец сделал оговорку: при согласии потенциального инвестора он готов провести допвыпуск акций «БАТЭ», но при этом обязательно сохранить госпакет в размере 50% плюс одна акция.

Продать свой пакет (25%+1 акция) в ОАО «Горизонт» государство пытается еще дольше – с 2013 года. С тех пор продавец ждет стратегического инвестора – лидера мирового рейтинга бытовой техники и промышленной электроники. В 2015 году государство назвало сумму инвестиций в совместный инвестпроект – не менее USD 30 млн. Эти условия остались актуальными и в 2019 году.

Госпакет акций «Гомсельмаша» белорусские власти были готовы продать в 2018 году компании, занимающей ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники на условиях реализации инвестпроекта. Объем инвестиций – не менее USD 500 млн. Эти же условия перенесены и на 2019 год. Единственная ремарка: если предложения инвестора окажутся очень выгодными, то власти могут продать ему пакет акций до 75% плюс одна акция.

Отметим, что все три этих предприятия в 2017 году были включены в пилотный перечень ОАО, которые белорусское руководство предложило китайским инвесторам. Китайские компании заинтересовало только одно из 22 предприятий – «Гомсельмаш». Однако условия покупки госпакета, которые предложил покупатель, не устроили белорусскую сторону.

Нестратегические пакеты попытаются продавать через БВФБ

Таким образом, намерения власти, демонстрирующие готовность приватизации крупных предприятий госсектора, по большому счету представляют собой чисто формальный шаг. И неудивительно. Весной 2012 года Лукашенко лишил правительство даже небольших полномочий по продаже предприятий, а также отменил планы по приватизации. И, более того, посоветовал правительству Румаса «прекратить разговоры по поводу необходимости реформирования в той или иной сфере, и выбросить из головы, что сегодня надо все разделить, поделить, приватизировать».

На этом фоне Госкомимущество пытается «разморозить» продажу акций через Белорусскую валютно-фондовую биржу. Понятно, что в рамках полномочий правительства речь может идти о продаже только миноритарных пакетов нестратегических предприятий.

Впервые ГКИ попробовало продать в торговой системе БВФБ госпакеты акций пяти ОАО в 2017 году. Опыт показал, что продажу акций сдерживает законодательство, не позволяющее продать акции единственному участнику торгов. Поэтому было подготовлены соответствующие изменения в режим биржевых торгов с тем, чтобы на бирже можно было продавать акции одному участнику торгов. В 2018 году эти предложения был поддержаны руководством страны. Сейчас в случае признания аукциона несостоявшимся в силу того, что в реестре заявок биржи зарегистрирована заявка одного участника, акции могут быть проданы этому участнику при его согласии купить по предложенной им цене, но не ниже начальной цены продажи, увеличенной на 5%.

Пока в приватизационный перечень-2019 для продажи на аукционах через БВФБ попали госпакеты 8 предприятий. В 2019 году Минтранс выставил на продажу на аукцион весь госпакет в ОАО «ЦАУК» (8,12%), Минстройархитектуры – весь госпакет в ОАО «Специализированное управление механизации № 96» (11,83%) и в ОАО «Минский Промтранспроект» (17,41%). Минсельхозпрод готов продать все акции в ОАО «Минск СортСемОвощ» (5,2%) и в ОАО «Завод Промбурвод» (15%), концерн «Беллегпром» – в ОАО «Беллегпромпроект» (5,67%), ОАО «Бобруйская обувная фабрика» (24,86%) и ОАО «Мотекс» (20,5%).

Отметим, что в Беларуси насчитывается около 1,8 тыс. ОАО с долей государства, в том числе около 660 ОАО – республиканской собственности, остальные – коммунальной. В госсобственности находятся около 60 акционерных обществ с численностью работающих от 1 тыс. до 2 тыс. человек, 289 обществ – с численностью работающих до 1 тыс. человек.

Нужда заставит?

Для укрепления устойчивости белорусской экономики и повышения потенциального роста необходимо в том числе реализовать масштабные реформы, включая реформирование госпредприятий, отмечается в распространенном на днях окончательном заключении МВФ. По завершении консультации 2018 года МВФ призвала белорусские власти к всеобъемлющему реформированию госпредприятий за счет проведения планомерной оценки их жизнеспособности на основе анализа рисков и последующей разработки практического плана, который послужит основой для реструктуризации.

Но все это МВФ недавно уже рекомендовал белорусским властям. Напомним, приватизационная тема была актуализирована в 2015 году, когда страна остро нуждалась в кредите МФВ. Вслед за чем правительство Беларуси объявило о проведении реформы собственности в рамках начатых переговоров с МВФ о заключении новой кредитной программы. Беларусь рассчитывала получить кредит фонда на USD 3 млрд на 10 лет под 2,3% годовых. При этом МВФ заявил, что новый кредит готов выдать Беларуси только в случае готовности руководства страны двигаться по пути реформ, направленных на повышение эффективности национальной экономики.

В 2015 году правительство и Нацбанк Беларуси вместе с экспертами Всемирного банка работали над подготовкой «дорожной карты» структурных реформ белорусской экономики. Один из шести ключевых разделов «дорожной карты» включал реформирование госсектора. Но слово «приватизация» в ней не фигурировало – речь шла только о реформировании госсектора. Эксперты рекомендовали белорусскому правительству, в частности, разделить функции собственника и регулятора, а также создать единый орган управления госсектором на базе Госкомимущества.

Но и такой подход встретил сопротивление властей. Власть испугалась, что в результате даже такой реформы может потерять прежнюю степень влияния на госпредприятия. Поэтому Лукашенко отверг это предложение. К тому же к этому времени белорусское руководство определилось с источниками заемных ресурсов, условия получения которых не требовали проведения каких-либо серьезных реформ в сфере госсобственности.

История повторяется? С учетом потерь от налогового маневра в нефтяной отрасли Беларусь неизбежно столкнется с серьезными финансовыми проблемами. Острая потребность во внешнем финансировании вынуждает белорусские власти вернуться к вопросу реформирования госсектора.