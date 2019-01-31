Александр Невзоров: В общем-то, и сам Лукашенко не особо нужен 10 31.01.2019, 10:23

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Александр Невзоров

Белорусский правитель насмотрелся на Мадуро.

Александр Невзоров прокомментировал на «Эхо Москвы» слова Лукашенко об объединении славян.

Поводом послужила встреча белорусского диктатора с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

— До этого он (Лукашенко — прим. ред.) насмотрелся на Мадуро. Потом он насмотрелся на гнилые деревеньки. Долго глядел в эти оледенелые, мертвые дырки уличных сортиров. И вот пошевелил полушариями свой большой «картофелины» и сделал неожиданный вывод, что всем славянам надо объединиться и где-нибудь тихо, незаметно для мира выращивать картофель. Потому что, как выразился Лукашенко, «мы, славяне, больше никому не нужны».

Ошибается Александр Григорьевич. Потому что не нужны, в общем-то, гундяевы, рогозины, яровые, клишасы. В общем-то, и сам Александр Григорьевич не особо нужен. А вот славяне, например, Павлов и Гамов или прямые белорусы Гращенков и Булыгин, замечательные, потрясающие, фундаментальнейшие физиологи, они очень нужны, хотя они тоже славяне. И русские астрофизики и биологи, математики тоже ох, как нужны. Не нужны вот эти все обломки прошлого.