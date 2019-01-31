Канада наполовину сокращает штат посольства на Кубе из-за странных симптомов 31.01.2019, 10:33

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Посольство Канады на Кубе

Фото: AP

Ранее похожие симптомы проявились у сотрудников посольства США.

14 сотрудников канадского посольства в Гаване в последние два года жаловались на странные симптомы. Причин заболевания не нашли, но Канада на всякий случай сократит штат посольства, сообщает dw.com.

Число сотрудников канадского посольства в Гаване будет уменьшено в два раза, говорится в заявлении канадского Министерства иностранных дел, опубликованного в среду, 30 января. Причиной является «забота о здоровье и безопасности сотрудников» посольства.

За последние два года 14 сотрудников посольства и членов их семей столкнулись с «необычными симптомами»: головокружение, упадок сил, головные боли, проблемы со зрением и слухом, потеря равновесия, тошнота и ослабление концентрации. В заявлении МИД говорится, что причины заболевания «на данный момент не выявлены».

«Канада сохранит свое посольство в Гаване во главе с послом. Канадцам на Кубе будет доступно полное консульское обслуживание», — говорится в заявлении.

Между тем похожие симптомы проявились и у 25 сотрудников посольства США и членов их семей. Вашингтон возложил ответственность за загадочные симптомы на руководство в Гаване. Сначала предполагалось, что дипперсонал подвергается «акустическим атакам». Однако Оттава пришла к выводу, что эта версия маловероятна.