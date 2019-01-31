Юрий Пунтус — игрокам «Белшины»: Любой вопрос решим, но я не прощаю лентяев и предательство 31.01.2019, 10:38

ЮРИЙ ПУНТУС

ФОТО: FOOTBALL.BY

Новый тренер встретился с командой.

Новый главный тренер "Белшины" Юрий Пунтус встретился с командой и тезисно обрисовал свои требования, сообщает pressball.by.

"Я соскучился по большим делам. Тем, кто со мной не работал, постараюсь четко рассказать свои требования. Но законы здесь для вас буду писать я. Имею ввиду на футбольном поле, около него. А вы должны выполнять. Вы знаете, что я открыт — меня бояться не надо. Любой вопрос, даже самый сложный — заходите, будем решать.

Футбол очень люблю. Не прощаю лентяев и предательство. Даже китайского предупреждения не даю. Просто пожимаем руки и расстаемся", — информировал "белшиновцев" Пунтус на клубном YouTube.