Почему математика завалит обещание Лукашенко 31.01.2019, 11:02

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У властей вообще проблемы с этой наукой.

Когда глава государства возмущается сложностью программ по математике, он, судя по всему, меряет по себе. У наших властей вообще проблемы с этой наукой. По крайней мере, такие мысли возникают, когда начинаешь производить элементарные расчеты в предвыборных обещаниях Александра Григорьевича, пишет «Салiдарнасць».

Взять хотя бы те самые пресловутые «по пятьсот», которые белорусам обещали к 2010 году и лишь с трудом вытянули к 2019-му, нарушив все законы математики и производительности. Но речь сейчас не о зарплатах.

Помимо них, еще одним излюбленным коньком, на котором Лукашенко въезжает в очередной электоральный срок, являются квартиры для многодетных.

Предвыборная кампания еще не началась, а власти уже вовсю начали раздавать обещания для многодетных.

— Руководство страны поставило задачу, чтобы в очереди они (многодетные — прим. ред.) стояли не больше года, — рассказал Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры. — Поэтому текущий и 2020 годы — напряженные: мы должны за два года обеспечить всех, кто стоит больше года, жильем. Если не расхолаживаться, есть возможности не только выполнить, но и перевыполнить этот план.

То есть, понимаете, даже перевыполнить!

А теперь следите за руками. В стране, по данным все того же чиновника, 34 838 многодетных семей. Согласно планам на 2019 год (опять же им озвученным), для многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся, власти обещают построить 12 тысяч квартир.

Внимание вопрос: за сколько лет при таких темпах строительства получат квартиру все эти 34 838 многодетных семей? У вас тоже не получилось расселить нуждающихся за два года? (И это еще без учета тех, кто наверняка пополнит этот список за данный срок). Ну как же так? А перевыполнить план?!

Впрочем, разве наши власти когда-то волновало, что ответ задачи не сходится с цифрами? И ведь как только Лукашенко не раздавал эти заветные метры многодетным. Перед «выборами» 2006-го, например, Лукашенко заявил:

— В Беларуси настало время принимать решение: трое детей — бесплатная квартира. Только таким образом мы сможем решить демографическую проблему.

Спустя три месяца Лукашенко передумал: семьям с тремя детьми квартиру обещал уже за полцены.

А еще через пару недель появилась предвыборная программа кандидата в президенты Лукашенко, в которой говорилось: «Наш ориентир: каждой молодой семье – квартиру не позднее чем через 3 года после вступления в брак. А многодетным семьям государство ее оплатит: при наличии пятерых детей – 100 процентов, четверых – 50 процентов, троих – 30 процентов».

О своем обещании Лукашенко вспомнил ближе к следующим «выборам».

— Если родила троих, ты получишь жилье за небольшую цену, а может, и бесплатно в зависимости от развития экономики. Если в семье четверо-пятеро детей, то это точно бесплатная квартира, — пообещал он в 2010.

И так каждую предвыборную кампанию.

Чтобы понять цену этих слов, достаточно вспомнить историю многодетной матери 5-х детей Людмилы Овсяник из Сморгони. Потеряв мужа, женщина восемь лет безрезультатно стояла в очереди на улучшение жилищных условий, маялась по общежитиям, которые были в аварийном состоянии, брала кредиты, чтобы хоть немного привести свое жилье в порядок. И везде, где она пыталась получить помощь от государства, слышала фразу: «Зачем вы столько нарожали!»

И это, пожалуй, все, что нужно знать о заботе наших властей и их обещаниях в цифрах и действиях.