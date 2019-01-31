Уровень занятости в Беларуси продолжает ухудшаться 31.01.2019, 11:15

Удручающая тенденция налицо.

C ноября ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться: число трудоустроенных в декабре 2018 г. было меньше количества лишившихся работы на 5,5%. И это при том, что месяцем ранее это соотношение было еще хуже – 11,8%, пишет «Экономическая газета».

Уменьшилось в декабре прошлого года и общее число занятых в экономике нашей страны – с 4337,5 тыс. в ноябре до 4336 тыс. человек. «Потеря» небольшая – всего полторы тысячи человек, но, как мы уже не раз писали, такие процессы являются чрезвычайно инерционными, и здесь важны не абсолютные цифры, а тенденции. А если учесть, что в октябре 2018 г. число занятых в экономике Беларуси составляло 4341,8 тыс., то удручающая тенденция налицо.

Кроме того, не лишним будет напомнить, что при подготовке информации, связанной с занятостью населения, Белстат, как и ранее, не принимает в расчет субъектов хозяйствования, которые являются реальным малым бизнесом, а не созданных при различных государственных и полугосударственных организациях и концернах «ручных» предприятий, выполняющих какие-нибудь специфические функции. Дело в том, что в полностью независимых микроорганизациях и малых предприятиях ситуация с персоналом может очень быстро меняться как в сторону набора, так и увольнения сотрудников, поэтому вести по ним серьезный учет чрезвычайно затруднительно.

В то же время неуклонно снижается уровень официальной безработицы: если в конце августа прошлого года «официальных» безработных насчитали 16,3 тыс., по данным сентября – 15,0 тыс., на 1 декабря – 14,6 тыс., то на конец года их количество составило лишь 12,5 тыс. человек, что не может не радовать. На чрезвычайно низкой отметке (0,3%) продолжает находиться и уровень зарегистрированной безработицы. Напомним, что на него он опустился по итогам сентября прошлого года, а до этого данный показатель составлял 0,4%. Правда, уровень безработицы, рассчитанный тем же Белстатом в соответствии с методологией Международной организации труда, составляет в 16 раз больше (4,8% от численности рабочей силы), но на эти цифры власти предпочитают внимания не обращать.