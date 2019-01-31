Украинцы сами решат, к какому патриархату будет принадлежать их приход 31.01.2019, 11:21

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В Украине вступил в силу закон о переходе и регистрации религиозных общин.

В четверг, 31 января, в Украине вступил в силу закон №2673-VIII о порядке изменения подчиненности религиозными общинами, пишет «Новое время».

Днем ранее он был опубликован в официальном парламентском издании Голос Украины.

Закон устанавливает, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам.

Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями голосов от ее состава.

Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.

Закон определяет перечень документов, которые необходимо подать в государственный орган для регистрации устава религиозной общины.