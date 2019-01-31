После 20 лет очереди минчане не хотят строиться в Смолевичах 31.01.2019, 11:30

Фото: onliner.by

Кому теперь предложат там жилье.

Пилотный проект, который позволил минским льготникам строиться с субсидиями в Смолевичах, был запущен в работу год назад, пишет tut.by. Но идея эта не сработала. Взамен Минстройархитектуры предложило новый проект. Он сейчас на согласовании у правителя. В чем суть нового пилотного проекта, рассказал начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Авраменко.

В этом году в городах-спутниках планируют возвести 52,5 тысячи квадратных метров жилья — это хоть и мало, но почти вдвое больше, чем в 2018-м. Из них большая часть будет построена в городе-спутнике Смолевичи — 13,74 тысячи квадратных метров, или примерно три дома.

На пресс-конференции по строительству Александр Авраменко сказал, что городам-спутникам по-прежнему уделяется много внимания. Но есть болевые точки.

— Города-спутники — очень важная тема, и она будет дальше развиваться. По крайней мере, для этого делаются все шаги. Но она идет немного трудновато. Построить дома-коробки, провести туда инфраструктуру — это еще полдела, а может даже и одна треть. Там еще нужно будет строить какое-то производство, детские садики, школы, поликлиники — всю инфраструктуру. А это не очень просто. А для того, чтобы люди могли ездить на работу в соседний город, например из Жабинки в Брест, нужно обеспечить им хорошее транспортное сообщение. Сейчас это все делается, организовывается и потихоньку построится.

Также Александр Авраменко рассказал о работе пилотного проекта, запущенного год назад в Смолевичах. Напомним, этот проект позволил минским льготникам строиться там с субсидиями.

— Этот проект возник, потому что один из домов, который начинали тогда строить в Смолевичах, было очень сложно сформировать (набрать людей. — Прим.). Строиться в нем направляли строго тех, кто стоит на очереди. И те люди, особенно в Минске, которые состоят на учете больше двадцати лет, когда к ним очередь подошла — они отказывались. И когда человеку предлагаешь построиться, он вежливо говорит: «Люди, я столько лет простоял, я хочу в Минске [строить жилье]». Не все так говорят, но большинство. И вот пока из всех переберешь — состоят же тысячи граждан на очереди в Минске — отправишь уведомления, пока ответы получишь, то время уходило. Это составляло определенные организационные трудности.

Дабы такого не было, был подготовлен новый пилотный проект по Смолевичам. Суть его в том, что когда будет строиться определенный дом, то все желающие очередники, а не только из Минска, смогут там строиться.

— Те, кто изъявил желание, будут писать заявления. Эти заявления будут обработаны соответствующими специалистами. Они выберут на определенное количество квартир нужное количество человек, которые дольше всего состоят на таком учете (нуждающихся. — Прим.). Это даст оперативность и никому не создаст трудностей.

Этот проект, по словам Александра Авраменко, уже подготовлен и находится в администрации Лукашенко на рассмотрении.

— Мы ожидаем, что в самое ближайшее время будет результат. Надеемся, что проект писали не зря и он будет в скором времени подписан.