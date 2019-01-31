США положили конец «битве олигархов» в России 1 31.01.2019, 11:38

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Дерипаска и Потанин больше не смогут делить «Норникель».

Условия, которые США поставили миллиардеру Олегу Дерипаске для снятия санкций с ОК "Русал", благоприятствуют другому металлургическому магнату РФ - Владимиру Потанину, сообщает finanz.ru.

Два бизнесмена на протяжении десятилетия боролись за контроль над ПАО ГМК "Норильский никель". Их спор, по-видимому, завершится в связи с требованием Министерства финансов США о снижении участия Дерипаски в капитале Русала, который является вторым по величине акционером Норникеля после принадлежащей Потанину ХК "Интеррос". Это дает Потанину больше возможностей для реализации своей стратегии развития горно-металлургической компании в отсутствие попыток его соперника продвинуть идею мегаслияния с Русалом.

Идея выкупа доли у Русала в настоящее время не обсуждается, поскольку Интерросу нужно время, чтобы оценить, как соглашение алюминиевого производителя с Министерством финансов США повлияет на Норникель, сказал источник, попросивший об анонимности в связи с конфиденциальным характером информации.

Представители Русала и Норникеля отказались от комментариев.

"Жизнь Потанина в Норникеле теперь будет гораздо легче, - говорит аналитик BCS Global Markets Олег Петропавловский. - Санкции в отношении Русала положили конец войне между Потаниным и Дерипаской".

Дерипаска сократил свою долю в Русале и в соответствии с договоренностями с американским Минфином больше не может назначать членов совета директоров компании. Это означает, что, хотя Русал по-прежнему владеет примерно 28 процентами в Норникеле, давление на Потанина снижается.

В отсутствие давления

Теоретически соглашение о снятии санкций может открыть Потанину путь для выкупа доли Русала в Норникеле. Последняя из серии подобных попыток предпринималась в 2011 году, когда за пакет предлагалось $12,8 миллиарда. Все они были отвергнуты подконтрольным Дерипаске советом директоров Русала, хотя миноритарные акционеры алюминиевой компании - Виктор Вексельберг и Михаил Прохоров - выступали за продажу.

Хотя отход оппонента на второй план предоставляет Потанину возможности для выкупа доли Русала в Норникеле, он может в конечном счете сделать выбор в пользу выжидательной позиции и постепенно наращивать свой 34-процентный пакет на рынке, говорит руководитель аналитического департамента АО "Альфа-Банк" Борис Красноженов.

"В отсутствие давления со стороны Дерипаски Потанин может решить ничего не предпринимать и просто работать с представителем Русала в совете", - сказал Красноженов, добавив, что Потанин никогда не хотел владеть в Норникеле более чем 50 процентами.