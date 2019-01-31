Boeing 777 из Каракаса приземлился во Внуково 3 31.01.2019, 11:56

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Боинг-777 авиакомпании Nordwind

Фото: Reuters

Что на борту самолета – пока неизвестно.

Российский самолет, вылетевший накануне из Каракаса, приземлился в Московском аэропорту Внуково. Это следует из данных ресурса FlightRadar. Подтвержденной информации о целях этого рейса, а также о грузе и пассажирах Боинга-777 авиакомпании Nordwind, все еще нет, сообщает Радио Свобода.

В минувший вторник депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что Центральный банк планирует вывезти из страны 20 тонн золота, предположительно – рейсом российской авиакомпании.

Источник издания Bloomberg сообщил, что Центробанк страны действительно подготовил к отгрузке 20 тонн золота. Стоимость такой партии – около 840 миллионов долларов, что составляет примерно 20 процентов золотого запаса Венесуэлы, отмечает агентство.

Министр финансов Венесуэлы заявил, что никаких российских самолетов в Каракас не прилетало. Он отказался комментировать планы с золотом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что у него нет информации планах ввезти в Россию золото из Венесуэлы. Отвечая на вопрос журналиста об этом, он рассказал, что "сейчас нужно аккуратно относиться к разным уткам". При этом Герра не утверждал, что золото повезут именно в Россию.

В понедельник пассажирский самолет компании Nordwind вылетел в Каракас в 14.00 московского времени. В аэрокомпании "Новой газете" подтвердили, что на борту самолета не было пассажиров. Самолет приземлился в Каракасе. И, согласно данным Flightradar, больше не взлетал (данные о полете могли быть скрыты от сервиса или удалены из него позднее). Во вторник он был сфотографирован в аэропорту Симона Боливара в Каракасе.

Представители перевозчика заявили журналистам, что самолет прилетел в Каракас без пассажиров.

C 2014 года на фоне конституционного и экономического кризиса в Венесуэле регулярно вспыхивают уличные протесты против Николаса Мадуро.

Легитимность Мадуро не признают большинство стран Латинской Америки и Бразилия, США, Австралия, Канада и Израиль, близок к такому решению Евросоюз. 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принес присягу на митинге – он обещает провести в стране новые выборы.

Гуайдо поддержали многие страны Запада и Латинской Америки. США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы, чтобы лишить окружение Мадуро источников финансирования. Кроме этого, Вашингтон предоставил Гуайдо доступ к венесуэльским активам в американских банках.

Россия в венесуэльском конфликте поддерживает Мадуро.