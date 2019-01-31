В Гомеле спецслужбы до ночи держали школьников в актовом зале 9 31.01.2019, 12:01

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Они пошутили о бомбе.

Саперы, МВД, КГБ, Следственный комитет и МЧС приехали в школу № 55, чтобы узнать, кто хотел ее заминировать. Пока что установить личности «террористов» не удалось, передает «Белсат».

На электронную почту школы пришло письмо с угрозой минирования. Неизвестные писали, что приобрели взрывчатку в даркнете, и чтобы избежать трагедии, все 9-классники должны получить хорошие оценки по математике.

Письмо кончалось словами: «Увидимся в Вальгалле» (это рай для воинов в скандинавской мифологии).

До позднего вечера учеников допрашивали в актовом зале другой школы.

Журналистам в приемной школы сказали, что заведение работает в штатном режиме.

«В милицию никого не забирали. Виновных не нашли, никого не наказали. Просто дети неудачно пошутили. Все в порядке», - ответили нам.

Сейчас происходит проверка.