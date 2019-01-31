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Все молодые папы в ЕС получат не меньше 10 дней декретного отпуска

  • 31.01.2019, 12:06
иллюстрационное фото

До сих пор решение о декретных отпусках принимали сами страны-члены Евросоюза.

Европейских работодателей обяжут давать декретный отпуск молодым отцам. После рождения нового члена семьи европейские папы в любой стране ЕС смогут гарантированно взять минимум 10 дней оплачиваемого отпуска, сообщает «Европульс».

Это новшество и ряд других предложений Еврокомиссии, внесенных в 2017 году, получили предварительное одобрение Европарламента и Совета ЕС. Они могут вступить в силу уже в этом году.

До сих пор решение о декретных отпусках принимали сами страны-члены Евросоюза. Отцовский отпуск был предусмотрен в 22 из 28 стран ЕС, а его длительность варьировалась от 1 дня в Италии до 64 в Словении. Согласно прошлогоднему опросу Евробарометра, этими отпусками пользовалось больше 40% молодых отцов.

Помимо декретных отпусков европейские родители смогут брать 5 дополнительных дней отпуска в год – эти дни прибавляются к уже существующим отпускам обоих родителей. Такие же возможности появятся у тех, кто заботится о нетрудоспособных родственниках.

Кроме того, европейские работодатели должны будут предоставить своим семейным сотрудникам возможность выбрать гибкий график или, если это позволяет сфера деятельности, брать часть работы на дом.


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