Столтенберг напомнил РФ о ракетном договоре: дедлайн близко 2 31.01.2019, 12:58

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Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Ультиматум истекает 2 февраля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если РФ не начнет выполнять обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), мир должен готовиться к жизни без этого договора, пишет "Европейская правда".

С таким заявлением он выступил в Бухаресте на неформальной встрече министров обороны ЕС.

"Все союзники НАТО согласны, что важно, чтобы Россия вернулась к выполнению договора прозрачным и поддающимся проверке способом. Это очень важно, поскольку 60-дневный период закончится на этих выходных. Если Россия не вернется к его выполнению, тогда нам следует готовиться к миру без договора (о ДРСМД)", - сказал Столтенберг.

По его словам, это будет означать размещение Россией большего количества ракет, которые нарушают договор.

"Это ракеты, которые сложно обнаружить, они мобильны, они способны нести ядерные боеголовки и достичь европейских городов. Это вызывает огромную обеспокоенность и подрывает основу европейской безопасности", - добавил генсек НАТО.

Напомним, Соединенные Штаты выставили России ультиматум, согласно которому она должна в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, что нарушает договор.

Ультиматум истекает 2 февраля. В случае невыполнении требования США выйдут из договора.

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было подписано Советским Союзом и Соединенными Штатами еще в 1987 году. Договор стал первым серьезным шагом по установлению контроля над вооружениями, который закончил холодную войну.