«Зеленые человечки» для Мадуро 3 31.01.2019, 13:13

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Николас Мадуро

Как далеко Россия зайдет во вмешательстве в ситуацию в Венесуэле?

Политический кризис в Венесуэле продолжается – в стране фактически два президента: преемник Уго Чавеса Николас Мадуро, с которым связывают огромные экономические проблемы страны, и председатель парламента Хуан Гуайдо, объявивший себя главой государства при поддержке ряда стран, в том числе США. Вашингтон ввел санкции против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA и заморозку ее активов на сумму 7 миллиардов долларов, пишет «Крым. Реалии».

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия «сделает все», чтобы поддержать венесуэльского президента Николаса Мадуро, которого в Кремле по-прежнему считают легитимным. Всего с 2006 года Россия выделила Венесуэле около 17 миллиардов долларов в виде кредитов, а сейчас, по данным Reuters, послала наемников из частной военной компании «Вагнер» для охраны Мадуро.

Российский оппозиционный политик, лидер партии «Западный выбор» Константин Боровой полагает, что Россия готова далеко зайти в поддержке Мадуро, поскольку он враждебен США.

– Мы видим это на примере Башара Асада, Виктора Януковича. В плане стратегических задач понятно, что это проигранное дело, но решаются тактические задачи: российские компании и глава «Роснефти» Игорь Сечин приобрели задешево нефтяные активы в Венесуэле и предпринимают попытку сохранить их за собой. Кстати, похожая ситуация была в Ираке, когда Саддам Хусейн помогал российским компаниям, а они помогали ему вооружением и политической поддержкой. Если режим противостоит Западу, США, европейским странам, его нужно поддерживать – такова тактика России. Она будет компенсировать Мадуро отсутствие ресурсов, продолжать поставлять вооружения и участвовать, в том числе и финансово, в поддержке режима, при том что он совершенно незаконен по формальным признакам. Мадуро, по сути, как и Путин, назначил себя президентом, посадив всех оппонентов.

Константин Боровой полагает, что защищать Николаса Мадуро будут кубинские и российские наемники, поскольку в венесуэльской армии происходит брожение и вовсе не очевидно, что на улицах она пойдет против народа.

– Часть венесуэльских генералов уже заявили о поддержке оппозиции и призвали других военных не использовать силу против народа. В данном случае это в чистом виде конфликт руководителя, незаконно удерживающего власть, и общества. России необходимо думать о будущем соглашении с новой властью в Венесуэле, но Сечин и окружение Путина цепляются за эту лояльную Кремлю власть, в частности, еще и потому, что они сами виноваты в том, что произошло в стране. Если бы не поддержка этой бездумной политики марксистского эксперимента, если бы не выключение демократических процессов, на которое Мадуро побуждала и Россия в том числе, – не возникло бы столь серьезной кризисной ситуации.

Политолог, аналитик украинского Института мировой политики Николай Белесков объясняет тонкости ситуации в Венесуэле и отмечает, что местная оппозиция – не обязательно противник Кремля.

– Гуайдо провозглашен временно исполняющим обязанности президента. Согласно конституции Венесуэлы, если президент нелегитимен, в следующие 30 дней нужно начать процедуру проведения досрочных выборов, а исполнять его обязанности должен руководитель Национальной ассамблеи. О реальном государственном перевороте говорить сложно, потому что Гуайдо сегодня не контролирует армию, Верховный суд и нефтедобывающую компанию-гигант PDVSA. При помощи международного сообщества он пытается укрепить свои позиции, в том числе c помощью санкций стремится отрезать режим Мадуро от экспорта нефти. Россия будет противиться смене режима, которая, как она считает, производится извне при поддержке США. С другой стороны, Гуайдо еще в 2018 году в интервью «Коммерсанту» заверял, что при любом развитии событий в Венесуэле интересы России будут соблюдены.

Николай Белесков заключает, что Россия в любом случае не имеет возможности перебрасывать войска в Венесуэлу и массированно влиять на ситуацию – только точечно.

– Единственное, что может сделать Россия, это спровоцировать. То есть сделать так, чтобы две стороны сошлись в противостоянии – попробовать выдать себя за силы оппозиции или вооруженные силы. Такого риска нельзя исключать, и это огромный вызов для сил безопасности и спецслужб Венесуэлы.

Украинский политолог, глава Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр» Олег Саакян предостерегает, что истинной целью Кремля может быть вовсе не сохранение режима Мадуро.

– Применение прокси-сил, то есть частных военных компаний, других милитарных неконвенциональных инструментов вполне соответствует интересу России. Дестабилизация Венесуэлы невыгодна США, которые покупают там нефть, и становится достаточно неплохим геополитическим активом для России. Это американское подбрюшье, зона экономического и нефтяного интереса, потому вмешательство России, скорее всего, будет очень серьезным вне зависимости от остроты сценария в самой Венесуэле. К тому же в Сирии Россия показала, что для нее любые инструменты приемлемы, особенно в вопросе защиты своих ставленников – диктаторов, опирающихся на поддержку Москвы. Получить гражданскую войну на территории Венесуэлы для России вполне нормальный результат вложения 17 миллиардов долларов. К тому же поднимутся цены на нефть, отчего Россия также может выиграть.