У похищенного в Беларуси украинца Гриба появились симптомы болезни Альцгеймера 3 31.01.2019, 13:15

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Павел Гриб

Фото: Ирина Бабичева / «Новая газета»

Врач был шокирован состоянием здоровья украинского политзаключенного.

Состояние здоровья украинца Павла Гриба, удерживаемого в России, резко ухудшилось: у него появились симптомы болезни Альцгеймера.

Об этом рассказал его отец Игорь Гриб, сообщило "Настоящее Время".

Отец Павла отметил, что в 2017 году, перед тем, как его сына похитили, он готовился к операции.

"Больше чем полтора года он находится за решеткой. Там, где его били, где над ним издевались, там, где постоянное психологическое давление, нечеловеческие условия. А я хочу всем напомнить, что он - инвалид с детства. Если сейчас срочно не сделать операцию, он просто умрет", - сказал Игорь Гриб.

Он добавил, что украинский врач, доктор медицинских наук, профессор Василий Притула, который лечит Гриба с самого детства, по результатам анализов, предоставленным российскими медиками, сделал медицинское заключение.

"У Павла сейчас появились новые болезни, как начальная стадия цирроза печени. Когда он вчера был у невропатолога, то невропатолог сказал, что у него есть симптомы болезни Альцгеймера. Жена сказала, что врач был шокирован состоянием его здоровья", - сказал отец политзаключенного.