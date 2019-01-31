Четыре из десяти лучших стран мира находятся в ЕС 1 31.01.2019, 13:24

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Как и в прошлом году, возглавила рейтинг Швейцария.

В первую десятку лучших стран мира вошли 4 представителя ЕС: Германия, Великобритания и Швеция заняли места с 4-го по 6-е, Франция замыкает первую десятку. Таковы данные ежегодного рейтинга лучших стран мира (Best Countries ranking), составленного американским журналом US News & World Report, пишет «Европульс».

Как и в прошлом году, возглавила рейтинг Швейцария. На втором месте оказалась Канада, а на третьем – Япония.

Рейтинг оценивает страны по 9 критериям: развитость туристической отрасли, социальной сферы и сферы культуры, значительность исторического наследия страны в мире, успешность внедрения инноваций, доступность открытия и ведения бизнеса, темпы роста экономики и общий уровень жизни населения, а также влияние страны на мировой арене.

В рейтинге рассматривается 80 стран. Россия в этом году заняла 24-е место, между Объединенными Арабскими Эмиратами и Португалией.