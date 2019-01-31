В Беларуси изменился порядок выдачи и оформления больничных 31.01.2019, 13:28

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Нововведения от Минздрава и Минтруда вступили в силу сегодня.

Нововведения, затрагивающие порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, вступают в силу с 31 января 2019-го, сообщает агентство «Минск-Новости».

Это следует из постановления Минздрава и Минтруда от 4 января 2018 г. № 1/1.

Документом, вступающим в силу 31 января, установлены форма листка нетрудоспособности, форма справки о временной нетрудоспособности, а также утверждена инструкция о порядке их выдачи и оформления. Кроме того, определено, что ранее изготовленные бланки таких листков (справок) остаются действительными, пока их все не израсходуют.

В документе конкретизирован перечень используемых в инструкции терминов, а также перечислены категории граждан, кому выдают листки нетрудоспособности (справки), если на это есть основания.

Как уточняет БелТА, больших изменений в самих листке нетрудоспособности и справке о временной нетрудоспособности не содержится. Приведены к единообразию сведения, необходимые для указания. Заполнять документ по-прежнему будут на белорусском или русском языке.

В целом с нововведениями в инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности стало больше оснований, чтобы освободить человека от работы из-за болезни в первую очередь его родных. Новый формат самого бланка – задел на электронное здравоохранение. Кроме того, это поможет обмену оперативными данными с Фондом социальной защиты населения.