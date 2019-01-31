Дмитрию Полиенко присудили большой штраф 6 31.01.2019, 13:40

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Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Бывший политзаключенный назвал судилище цирком.

Рассмотрение административного дела бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко началось 31 января в 10-30 в суде Заводского района Минска. Дело рассматривала судья Елена Капцевич, пишет правозащитный центр «Весна».

Наблюдатели за процессом сообщали, что охрана суда не пропустила в помещение журналиста с видеокамерой.

Судья зачитала протокол правонарушения по ч.2 ст. 17:11 КоАП: «В период с 2016 по 2019 в неустановленном месте разместил фото с группой людей (зачитала url), с гражданином, на котором была шапка с надписью, включенной в список экстремистских материалов».

Дмитрий Полиенко вину не признал.

Он заявил, что ему неприятно участвовать в этом цирке, но обстоятельства его вынуждают. Говорит, что в 2016 мог выкладывать в интернет, но тогда ничего не знал про надпись и не имел цели «распространять экстремизм».

На вопрос судьи, обращал ли внимание на надпись, говорит, что не обращал.

Свидетель со стороны милиции Дмитрий Нефедов на вопрос, что ему известно про фото, пояснил суду, что 29 января в опорный пункт прибыл Полиенко со знакомой. Там он услышал, как следователь Клинцевич допрашивал Полиенко про его страницу в «Фейсбуке».

"Было хорошо слышно и я запомнил о чем тот говорил со следователем", - говорит свидетель.

Адвокат задала вопрос о том, почему протоколы опроса обоих свидетелей практически идентичны:

- Ну, нам задавали одинаковые вопросы.

- Откуда вам стало известно о наличии материалов проверки?, - спрашивает адвокат.

- Потому что они находились в опорном пункте.

- Вы изучаете все материалы?

- Материалы поступают - мы подписываемся.

- Я правильно понимаю, что вы читали материалы?

- Нет, самого материал я не читал.

Суд исследовал письменные материалы дела: копия решения суда о признании информационной продукции экстремистской, протокол обыска и осмотра документов, материалы о просмотре интернет-страницы «Белсат», и неизвестного пользователя.

В материалах решение суда о признании надписи экстремистской от 12 марта 2018 года. Протокол изъятия, рапорт Клинцевич, также есть объяснение, что на момент публикации фото надпись не являлась экстремистской.

Полиенко обратил внимание, что ответственность по ч.2 ст 17:11 КоАП может наступить исключительно намеренно. Поскольку на момент публикации размещенный материал экстремизмом не являлся, он не намеревался распространять «экстремистские материалы».

Полиенко пояснил, что на его странице более тысячи фотографий, а в республиканском списке экстремистских материалов более сотни страниц, и никто не может проследить порядок добавления материалов, и обычный человек тоже не может отследить этого. В связи с отсутствием умысла просит прекратить дело.

После перерыва судья зачитала постановление: виновность Полиенко подтверждается свидетелями и письменными материалами дела, постановление - штраф в размере 50 базовых величин — 1275 рублей.