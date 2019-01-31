Видеофакт: «Лада Калина» в заносе таранит «скорую» под Мозырем 7 31.01.2019, 13:43

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Скриншот из видео

Мозырянка решила обогнать попутный автомобиль и выехала на полосу встречного движения.

Издание abw.by со ссылкой на соцсети опубликовало фото ДТП под Мозырем с участием "скорой" и "Лады Калины". Как выясняется, в ДТП действительно пострадали четыре человека.

Телеканал "Мозырь" опубликовал видео момента столкновения. Как видно, автомобиль "Лада Калина" выехал на встречку и в заносе протаранил "скорую помощь". Телеканал сообщил:

"Медработникам, спешащим на срочный вызов, потребовалась экстренная помощь своих коллег. В результате ДТП, которое произошло на подъездной дороге к поселку Криничному, пострадали 2 фельдшера и врач, медики находились в реанимационной машине скорой помощи.

Травмы получила и водитель автомобиля "Лада Калина", которая и спровоцировала столкновение. Мозырянка 1982 года рождения решила обогнать попутный автомобиль и выехала на полосу встречного движения. Удар получился довольно сильным. "Ладу Калину" отбросило на обочину. Водителю легковушки потребовалась экстренная госпитализация".