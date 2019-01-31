Евро подорожал на последних торгах января 31.01.2019, 14:17

На белорусской валютной бирже прошли очередные торги.

На валютных торгах в Минске 31 января доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дешевле на Br0,0085 и составляет Br2,1499 (30 января - Br2,1584 за $1).

Евро подорожал на Br0,0042 до Br2,4725 за 1 евро (30 января - Br2,4683 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0226 до Br3,2898 за 100 российских рублей (30 января - Br3,2672 за 100 российских рублей).