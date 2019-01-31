Православную церковь Украины официально зарегистрировали 1 31.01.2019, 14:26

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Соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПЦУ зарегистрирована как юридическое лицо "Киевская митрополия Украинской православной церкви", пишет liga.net.

Киевская митрополия украинской православной церкви (православной церкви) официально зарегистрирована в Украине. Соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Согласно реестру, ПЦУ зарегистрирована как юридическое лицо под названием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви)" 30 января 2019 года.

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний в - он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный глава поместной украинской православной церкви, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви.