Германия выплачивает детские пособия гражданам Беларуси, Украины, РФ 31.01.2019, 14:57

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В 2018 году Германия перечислила за границу 402 миллиона евро в качестве государственных пособий на детей.

Согласно информации Федерального агентства по труду в Нюрнберге, ежегодно в Германии выплачиваются около 15 миллионов государственных пособий на детей - "детских денег" (Kindergeld), пишет «Немецкая волна».

Это, в общей сложности, более 30 миллиардов евро. Из них 402 миллиона евро в прошлом году были переведены на иностранные банковские счета. Эти пособия на детей (Kindergeld) выплачиваются ежемесячно, их размер составляет в Германии 194 евро на первого ребенка, 200 евро - на второго, 225 евро - на третьего ребенка. С июля 2019 года размеры пособий увеличатся еще на десять евро. Выплачиваются деньги до достижения 18-летия, а если ребенок учится, то до 25-летнего возраста.

252 тысячи детей, родители которых получают на них "детские деньги" из госбюджета Германии, проживают за пределами Германии. Самая большая доля пособий уходит в Польшу (почти 124 000 детей), за ней идут Румыния, Чехия и Франция. При этом только у одного из восьми детей, получающих эти пособия и проживающих за пределами Германии, есть немецкое гражданство. Остальные - дети иностранцев.

Не только для граждан стран Евросоюза

Согласно законам Европейского Союза, граждане стран ЕС могут жить и работать в любой стране Евросоюза и пользоваться теми же льготами, которыми пользуются их граждане. Иными словами, французы, поляки или румыны, работающие в Германии на постоянной основе, имеют право на получение "детских денег", независимо от того, где их дети живут - с ними в Германии или на родине с бабушкой и дедушкой.

Но на немецкие "детские деньги" имеют право не только граждане стран ЕС, но и - при определенных условиях - граждане России, Украины, Беларуси и других стран. Правда, у них должно быть право на проживание и работу в Германии. "Кроме того, они могут получать эти государственные пособия на детей лишь при условии, если их дети живут вместе с ними в Германии", - подчеркивает ответственный работник Федерального агентства по труду в Нюрнберге Кристиан Вайнерт (Christian Weinert).

При этом граждан стран Восточной Европы, которые работают в Германии, по словам чиновника, становится все больше. В 2017 году их число достигло почти 1,2 миллиона.

Но даже если граждане России, Украины, Беларуси не работают, а получают социальное пособие для малоимущих, у них, как и у немцев, сохраняется право на "детские деньги".