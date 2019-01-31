Wall Street Journal: Россия слишком бедна и бессильна, чтобы спасти Мадуро 31.01.2019, 15:07

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Николас Мадуро

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Россия готова спасать свои активы в Венесуэле, но не режим.

Российская поддержка режима Николаса Мадуро в Венесуэле открывает новый геополитический фронт между Вашингтоном и Москвой просто под боком у США. Но на этот раз желание и возможности Кремля соревноваться очень ограничены.

Москва остается среди ключевых голосов, которые настаивают на том, что Мадуро - легитимный президент Венесуэлы. Но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в российском правительстве не обсуждают расширение финансовой или военной помощи венесуэльскому режиму, пишет Wall Street Journal (перевод - «Униан»).

У России просто нет средств на новые международные авантюры. К тому же внутри страны растет социальное недовольство.

«Я не вижу никакой возможности вмешательства. Это слишком далеко. Не хватает логистических возможностей для серьезной операции», - сказал изданию председатель совета по иностранным делам и оборонной политики Кремля Федор Лукьянов.

«Экономически российская ситуация сейчас не самая лучшая. И еще одно долгосрочное бремя ни кому не нужно вообще», - добавил он.

Для Кремля события в Венесуэле стали горьким напоминанием о революции в Украине и восстании против режима в Сирии. Но на этот раз у Москвы значительно меньший выбор действий. Российское правительство устроило самую яркую демонстрацию поддержки в декабре, когда отправило два стратегических бомбардировщика в Каракас. Но Москва не решилась отправить наемников из группы «Вагнер», которые были замечены на российской войне против Украины, а также в Сирии.

Со ссылкой на лицо из окружения Евгения Пригожина - друга Путина, который владеет наемниками - Wall Street Journal пишет, что «Вагнер» пока не будет воевать за режим Мадуро. Лукьянов тоже подтвердил, что Москва решила приберечь возможность отправить наемников для защиты российских активов и людей в Венесуэле.

Некоторые российские компании, такие как «Роснефть» и «РОСТЭК», уже усилили охрану своих активов в южноамериканской стране с помощью вооруженных людей. Нефтяная компания, в частности, укрепляла свою охрану в течение нескольких месяцев, опасаясь, что Мадуро потеряет власть. А значит ее собственность будет под угрозой. Государственная компания «РОСТЭК» собиралась выпускать в Венесуэле автоматы «Калашникова». Теперь завод тоже под усиленной охраной.