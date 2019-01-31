Все хорошо, прекрасная маркиза? 2 Константин Лобандиевский

31.01.2019, 15:20

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Виктория Азаренко

Фото: Mike Kireev/NurPhoto/Getty Images

Недолгим получилось пребывание Виктории Азаренко в Санкт-Петербурге.

После уверенной победы над Маргаритой Гаспарян на пути белоруски непреодолимой преградой встала вторая ракетка мира Петра Квитова. Причудливый ход матча показал лишь то, что в нем ничего не зависело от Виктории Азаренко. И теперь вопрос: "Какие из этого делать выводы?"

Предвкушение поединка Азаренко и Квитовой сопровождалось ощущением ностальгии. В памяти всплывали упорные битвы семи-восьмилетней давности, когда казалось, что именно эти две девушки станут главными наследницами Серены Уильямс. Их упорная битва в финале итогового турнира-2011 недвусмысленно намекала, что Виктория и Петра, в те годы полные сил и амбиций, будут долго задавать тон в женском теннисе. Но у каждой возникли свои проблемы: белоруска и чешка то сверкали, то гасли, хотя и с теннисного небосклона не исчезли. А за следующие 7 лет сыграли между собой лишь раз — в 2015-м. Тогда, кстати, сильнее оказалась Азаренко. Правда, общий счет остался в пользу Квитовой — 4-3.

Но все это уже далекая история. И Петра, и Виктория прошли через непростые жизненные коллизии. И сейчас это совсем другие люди. Но если Квитова переживает очередной ренессанс карьеры, добравшись до финала "Australian open"-2019, то Азаренко застряла в середине первой сотне рейтинга и никак не может решительнее продвинуться к прежним высотам. Каждый турнир мы ждем, надеемся, что прорыв вот-вот случится. Вика в свою очередь меняет подходы и тренеров. Однако ее знаменитая стабильность возвращается, увы, лишь в виде стабильно ограниченных первыми кругами перспектив.

Судя по всему, Азаренко с воодушевлением восприняла возможность вспомнить былое и сразиться с Квитовой. С первых же геймов она попыталась огорошить соперницу активной игрой на приеме. И это удалось. Уже на старте белоруска сделала два брейка. Возникали сомнения в форме Квитовой: восстановилась ли она физически и морально от яркого выступления в Австралии, увенчавшегося драматичным поражением в финальной битве с Наоми Осакой, где на кону было еще и звание первой ракетки мира?

Однако чешка все-таки сдаваться не собиралась и постепенно вошла в игру. Кто знает, может быть, этого не получилось бы сделать так легко, если бы Азаренко лучше держала свою подачу. Но, увы, белоруска дважды давала Петре сделать обратный брейк. Возникала иллюзия, что соперницы и дальше будут на приеме действовать лучше, но Квитова не захотела, чтобы все так продолжалось. При счете 2:2 она отыграла два брейк-пойнта, а потом выдала супермощную серию, в которой отдала лишь гейм. А счет стал 6:2, 5:1.

Не сказать, что это было так уж неожиданно. Таковы особенности стиля Квитовой. Если она играет на всю катушку, противостоять ей могут единицы. "Добро пожаловать в клуб жертв Петры", — например, написала Бенчич в качестве поддержки юной Анисимовой после поражения в 1/8 финала "Australian open". Намек в том, что от того, кто на противоположной по отношению к Квитовой стороне, не так уж много зависит. В Австралии только Осака смогла взять у чешки больше 6 геймов.

У Азаренко тоже откровенно не было игровых элементов, чтобы противостоять Квитовой. У Вики нет убойной первой подачи, процент попадания хромал, а вторая так и вовсе служила приглашением к расстрелу. Петра тоже подавала не лучшим образом, зато в розыгрышах она доминировала! Некогда равные соперницы сегодня просто играют на разных скоростях. Активный удар Виктории не несет смертельной угрозы Квитовой, тогда как если чешка отвечает плотно и остро — можно сушить сухари. Прежний стиль Азаренко заключался в том, чтобы держать мяч в игре, но он зиждился на высочайшем темпе. Сейчас этот темп утерян, скорее всего, безвозвратно, а без него топ-спины Виктории превращаются в свечки. И все зависит от того, промахнется соперница или нет.

И в этом смысле показателен тренерский тайм-аут, к помощи которого белоруска прибегла при счете 2:5. Вим Фиссетт не то что не поругал подопечную, но даже заверил Викторию, что та играет очень хорошо. И все, что посоветовал, — действовать так же, не давать углов для атаки и ждать спада у прекрасно игравшей Квитовой. Это напоминало слова песни "Все хорошо, прекрасная маркиза…" Если это хороший теннис Азаренко, то какой же у нее плохой?!

Нет, оно-то понятно, что не все сразу, что Вика только набирает форму. Но еще более очевидно, что с такой структурой игры Азаренко не сможет обыгрывать игроков нынешней элиты, даже если прибавит физически и технически. Просто — нечем. Недаром из следующих 7 геймов после тайм-аута Азаренко взяла лишь один. А камбек при счете 2:6, 1:5 — давайте скажем правду, — полностью на совести Квитовой, которая вдруг выпала из игры. Такое с чешкой бывает, хотя в последнее время все реже. Заслуга Азаренко в том, что она не сдалась, конечно, присутствует, но в целом все зависело исключительно от чешки: будет она промахиваться из простых позиций или нет. На тай-брейке Петра отстрелялась точно.

Азаренко же нужно подумать, как тактически изменить игру под свои новые характеристики. Вике не хватает мощи — тогда может, кардинально изменить стиль? Перейти в разряд откровенных защитниц вроде Возняцки? Или использовать элементы игры таких своеобразных теннисисток как Се Шувей? Как ни крути, Виктория обладает потрясающим техническим арсеналом, а ее набитость никуда не делась — по этим параметрам она, возможно, все еще лучшая в "ВТА-туре". Однако брать напором нынешнюю элиту уже точно не получится. Нужно искать способы использовать опыт и быть хитрее…

Константин Лобандиевский, "Прессбол"