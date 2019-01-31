закрыть
31 января 2019, четверг, 17:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Европарламент признал Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

8
  • 31.01.2019, 15:29
  • 1,761
Фото: Zuma / TASS

Евродепутаты поддерживают программу лидера венесуэльской оппозиции.

Европарламент признал Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы и призвал все страны ЕС последовать этому примеру, сообщает euronews.com.

Евродепутаты поддерживают программу лидера венесуэльской оппозиции и ожидают скорейшего проведения свободных и прозрачных выборов. В заявлении также сказано, что Николас Мадуро был избран главой государства с нарушением демократических норм, а кроме того — в условиях политического кризиса публично отказался проводить досрочные выборы.


популярное за неделю

Мнение

Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников
Лучший путь к переменам - честные выборы
Лучший путь к переменам - честные выборы Николай Статкевич
Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип