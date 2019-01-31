Европарламент признал Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

Европарламент признал Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы8
- 31.01.2019, 15:29
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Евродепутаты поддерживают программу лидера венесуэльской оппозиции.
Европарламент признал Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы и призвал все страны ЕС последовать этому примеру, сообщает euronews.com.
Евродепутаты поддерживают программу лидера венесуэльской оппозиции и ожидают скорейшего проведения свободных и прозрачных выборов. В заявлении также сказано, что Николас Мадуро был избран главой государства с нарушением демократических норм, а кроме того — в условиях политического кризиса публично отказался проводить досрочные выборы.