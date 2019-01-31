Что полезнее чай, кофе, какао или вода: новое исследование ученых 5 31.01.2019, 15:36

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Исследователи сравнили пользу чая, кофе, какао и воды.

«Лучший напиток для долголетия - кофе!» - утверждают одни эксперты. «Нет, дольше живут те, кто пьет зеленый чай», - настаивают другие. «В черном чае полезных веществ побольше будет», - раскрывают глаза третьи. А есть еще какао, которое недавно объявлено единственным натуральным напитком, содержащим ценный витамин D, пишет kp.ru.

И, наконец, чистая вода, которую знатоки омоложения советуют пить литрами... Как сориентироваться в море исследований и рекомендаций? Чтобы сравнить научно-медицинские данные и выяснить, какой же напиток будет полезнее с точки зрения долголетия, журналисты пригласили эксперта по прикладным биомедицинским технологиям и антивозрастной медицине, исследователя, вице-президента Фонда «Наука за продление жизни» Юрия Дейгина.

Против рака и слабоумия

- Больше всего исследований во всем мире сейчас посвящено двум жидкостям - кофе и алкоголю, - говорит эксперт. - Спиртное на сегодня вышло из фавора. Последние исследования не подтвердили бытующее и весьма популярное убеждение, что алкоголь вможет способствовать продлению жизни. Речь идет в лучшем случае о том, что в малых дозах и вред будет несущественным.

А вот кофе - другое дело. За последние 5 лет появилось большое количество данных. Они свидетельствуют, что у любителей кофе ниже смертность в целом и меньше летальных случаев после сердечно-сосудистых катастроф. Также снижены риски развития болезней Альцгеймера, Паркинсона, реже бывают депрессии, сокращается заболеваемость некоторыми видами рака - печени, полости рта, лейкемией (разновидность рака крови) и меланомой (самый агрессивный вид рака кожи).

- Юрий, польза кофе для людей с повышенным давлением и другими сердечно-сосудистыми болезнями выглядит сомнительно. Известно, что у гипертоников повышена чувствительность к кофеину, могут быть опасные скачки давления.

- Конечно, об этом стоит помнить. В некоторых исследованиях действительно была подтверждена связь кофе с повышением давления. Но наибольшее количество данных говорит о том, что в целом этот напиток не вредит здоровью и способствует снижению смертности, если употреблять его разумно. В том числе - не пить во время скачков давления. А также не превышать дозу, которая подходит индивидуально вам. Это такое количество чашек, после которого вы чувствуете себя комфортно, не колотится сердце, нет дрожи в руках. Для большинства людей получается 2 - 3 чашки в день.

СПРАВКА

В среднем в одной чашке от 80 до 120 мг кофеина, независимо от того, добавляете вы молоко или нет. В растворимом напитке кофеина, как правило, меньше или совсем нет.

- Большинство исследований, говорящих о пользе чая, проведены, как несложно догадаться, в Китае, - рассказывает Юрий Дейгин. - Когда эксперты занялись мета-анализом, то есть стали делать обзоры по результатам большого количества научных работ, выводы оказывались противоречивыми. Где-то удавалось доказать пользу чая для долголетия, где-то эффект был почти или совсем незаметным. В целом, не в обиду любителям чая, подтверждений его ощутимой пользы меньше, чем у кофе.

Но расстраиваться точно не стоит. Потому что ценные эффекты кофе, хоть и существуют реально, нередко преувеличиваются.

- Я бы сказал, что кофеманы имеют не огромный выигрыш, а скорее приятный бонус, - поясняет эксперт. - Риски смертности и заболеваемости снижаются все же не в разы, а в среднем на 6 - 8%. Грубо говоря, это плюс один-два года жизни. Хотя немаловажно, что качество жизни с большой вероятностью будет улучшено за счет снижения рисков слабоумия, депрессии и онкоболезней.

- На международных научных конференциях чаще говорят о пользе зеленого чая. Черный ему уступает?

- Считается, что в зеленом больше антиоксидантов. Это вещества, защищающие наши клетки от так называемых свободных радикалов. Но вопрос о роли антиоксидантов сегодня остается открытым. Ученые склоняются к тому, что в небольших количествах антиоксиданты полезны, а в чрезмерных повышают риск рака и других заболеваний (при этом каких-либо точных норм, границы вред/польза не определено). В любом случае из обычного зеленого чая без каких-либо специальных биодобавок вы антиоксидантов не переберете.

Жидкий витамин D

В конце прошлого года появилась новость: ученые обнаружили единственный натуральный напиток, содержащий ценный витамин D. Какао! К тому же в состав какао (как и чая, кстати) входит кофеин. А еще вещества теобромин и теофиллин. Они благотворно действуют на дыхательную систему, снижая спазмы бронхов. И, что особенно важно для многих из нас, повышают настроение, немного улучшают память, а также, как правило, ощутимо повышают концентрацию внимания. При этом какао, хоть и бодрит за счет кофеина, зачастую дает более мягкий и долговременный эффект, чем кофе.

- Насчет витамина D все же не стоит обольщаться, - уточняет Юрий Дейгин. - Если у человека дефицит этого витамина (а зимой в таком состоянии оказывается большинство людей, живущих в нашем климате, говорят врачи-эндокринологи. - Авт.), какао точно не поможет восполнить нехватку. Витамин D в этом напитке содержится в очень маленьких количествах. Куда проще его просто купить в аптеке. А лучше обратиться к врачу для правильной диагностики и назначения препаратов, которые доказанно помогают.

В целом приятные бонусы какао никто не отрицает. Только старайтесь класть в напиток поменьше сахара, потому что его избыток уж точно повышает риск болезней (диабета, сердечно-сосудистых, деменции) и сокращает жизнь.

Два литра воды в сутки - миф, который не хочет умирать

- Рекомендации пить 2, а то и 5 литров воды в день - миф, который не хочет умирать, - пожимает плечами эксперт. - Этот миф пришел из американских исследований 40-х годов ХХ века. Там говорилось: чтобы восполнять баланс воды в организме, человеку нужно употреблять 2 л жидкости в сутки. Но, заметьте, эти 2 л подразумевали вообще все источники воды, включая супы, фрукты, овощи, чай, кофе и какао. То есть речь шла чисто о восполнении баланса. В дальнейшем провалились любые попытки доказать научным путем (то есть в ходе объективных исследований. - Авт.), что чем больше человек пьет воды, тем лучше его здоровье или выше шансы на долголетие. Уж что-что, а поддерживать водный баланс наш организм отлично умеет и регулирует это естественным чувством жажды. Так что, если вам пить не хочется, насиловать себя точно незачем.

- Голливудские звезды уверяют, что если пить побольше, это поможет коже увлажняться и бороться с морщинами.

- С возрастом водный баланс, конечно, ухудшается, кожа становится более сухой. Но, увы, не стоит надеяться, что вода разгладит морщины. Количество воды, которую вы пьете, на состояние кожи существенного влияния не оказывает.

- С возрастом кожа теряет не только жидкость, но и способность ее удерживать, - пояснил эксперт по прикладным биомедицинским технологиям Андрей Гаража. - За такую способность во многом отвечает гиалуроновая кислота, которая по мере старения перестает вырабатываться в необходимом количестве. Более активным питьем воды выработку гиалуронки не увеличишь. Зато чрезмерное употребление жидкости чревато избыточной нагрузкой на почки и сердечно-сосудистую систему и даже может вызвать нарушения работы сердца.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Каждому — свое

У всех перечисленных напитков есть свои плюсы. И нет твердых научных обоснований, чтобы настаивать: тот или иной вариант несравненно лучше другого для нашего здоровья и долголетия. Да, чуть больше данных сегодня накопилось в пользу кофе. Но ему и исследований посвящено больше. При этом не стоит забывать:

- кофе категорически нельзя пить в периоды повышения давления, а в остальное время гипертоникам нужно быть осторожными и советоваться о режиме питья и допустимой крепости кофе с лечащим врачом-кардиологом;

- кофе не рекомендуется при подагре (поражении суставов из-за отложения солей мочевой кислоты);

- кофеин может вызвать преждевременные роды в 1-м и 2-м триместре беременности (но не в третьем), а также нередко у женщин, злоупотребляющих кофе, то есть пьющих больше 2 - 3 чашек в день, меньше масса плода;

- если человек страдает тиреотоксикозом, при котором щитовидная железа выделяет избыточное количество гормонов, и у больного повышенное сердцебиение, возбудимость, нервозность, то врачи-эндокринологи рекомендуют ограничить кофе либо вообще воздерживаться от напитков с кофеином.

Кстати, недавно исследователи сделали открытие: если пить декофеинизированный кофе, эффект снижения риска болезней Альцгеймера и Паркинсона все равно сохранится. Потому что за это отвечает не кофеин, а другие вещества кофейного напитка - фенилинданы.

Ну а если вам больше по сердцу чай, какао или простая вода - пейте на здоровье! Главное, класть поменьше сахара (лучше бы и вообще без него обходиться) и не есть горы конфет вприкуску.