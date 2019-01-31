Лукашенко обсудил «информационную безопасность» Беларуси с Путиным 16 31.01.2019, 15:41

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Диктатор анонсировал создание организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ.

Об этом Лукашенко заявил на совещании по информационной безопасности, пишет БелТА.

«Хотел бы обсудить сегодня ряд вопросов, которые касаются прежде всего информационной безопасности нашего государства. Здесь у нас приличный кусок работы. Не сказал бы, что мы преуспели в этом плане. Вопрос очень серьезный», - сказал глава государства.

Он отметил, что соответствующий вопрос затрагивался и во время состоявшегося непосредственно перед совещанием телефонного разговора с Путиным. «В плане предстоящей встречи определились, что мы серьезно обсудим эту проблему в контексте наших двусторонних отношений, где мы можем поработать вместе», - рассказал диктатор.

«Должен сказать, что она сегодня (вы это как никто знаете) выдвинулась на передний план в функционировании любого государства. Скажем прямо (не дай бог, конечно): любая холодная или тем более горячая война никогда не начинается без информационного давления и противоборства. Поэтому в более масштабном, серьезном ключе мы эту проблему всесторонне проанализируем на ближайшем заседании Совета безопасности Беларуси. Это вопрос номер один, который мы рассмотрим», - cказал Лукашенко.

«Пропагандировать нам особо не надо. А вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж нашей страны - это надо. И противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь (а они порой с разных сторон предпринимаются), мы должны уметь. И нам надо в этом плане определиться. Именно информационная безопасность в контексте СМИ, особенно интернета, - это основной вопрос», - cказал он.

Он подчеркнул, что при этом главная тема - эффективность. «Эффективность у нас пока слабая, особенно в противоборстве с разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете. Вы видите, что сегодня творится. Мы слабо противодействуем. Но специалистов, профессионалов у нас хоть отбавляй. Просто не было соответствующей организации. Это надо уметь делать», - cказал Лукашенко.

По его словам, также назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ. «Но ее надо сделать такой, чтобы ей доверяли люди и, прежде всего, СМИ, которые будут подлежать этой оценке», - сказал диктатор.

На совещании у диктатор присутствовали представители администрации, руководители СМИ и провластные эксперты.

Напомним, что еще 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина так прокомментировала «драконовские» поправки к закону о СМИ

«Ведь почему Лукашенко так боится независимые медиа? Потому что 80 процентов населения его ненавидит. Его пропагандистские ресурсы в интернете и соцсетях в десятки раз уступают по популярности независимым СМИ. Весь интернет смеется над диктатором и его чинушами.

Паровоз Лукашенко стремительно мчится в пропасть. Им плевать, что «русский мир» может сожрать не только Беларусь, но и всю теперешнюю безмозглую «верхушку». Им плевать даже на их собственные проекты типа Парка высоких технологий и Совета по развитию цифровой экономики, потому что все это накроется медным тазом после уничтожения свободного интернета».

Накануне принятия поправок в закон о СМИ в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт Charter97.org.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

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Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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