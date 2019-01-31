Госохрана Украины: В 2018 году предотвращено 11 покушений на Порошенко 1 31.01.2019, 15:55

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Петр Порошенко

Кто стоял за их подготовкой - не уточняется.

Сотрудники Управления государственной охраны Украины в 2018 году предотвратили 11 покушений на жизнь президента Петра Порошенко, пишет "Новое время".

Об этом в интервью UA:Украинское радио рассказал руководитель УГО Валерий Гелетей.

"В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства", - заявил он.

В то же время, кто стоял за их подготовкой, и кого еще из высокопоставленных политиков, кроме главы государства, пытались убить в прошлом году, Гелетей не уточнил.